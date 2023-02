Guerra Ucrânia-Rússia, notícias de hoje

Kuleba: Não concordo com o plano de Pequim para acabar com as sanções

Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, acredita que no documento de posição sobre a guerra na Ucrânia apresentado pela China “existem vários elementos com os quais concordamos, mas pelo menos um elemento com o qual não concordamos, que é a demanda pelo fim das” sanções unilaterais “que acredito – diz Kuleba, citando alguns meios de comunicação, incluindo o Pravda da Ucrânia – que as sanções são uma ferramenta importante.” Mas no geral, este documento (chinês) é importante. “Estamos estudando isso e temos que fazer do começo ao fim e depois tirar nossas conclusões”, disse Kuleba. “Temos que deixar claro: 141 países votaram em uma resolução que define os principais princípios e elementos de como a guerra deve terminar. Tudo o que for proposto fora desta resolução deve cumprir a própria resolução”, enfatizou o chefe da diplomacia em Kiev .