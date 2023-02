geral em ruínas. Escuridão atrás da trincheira

Um ano de guerra e nenhuma perspectiva de paz no horizonte. Apesar da proposta de ontem da Assembleia Geral das Nações Unidas, a Ucrânia continua sendo um campo de batalha aberto e sangrento. Na Frente Oriental de 800 quilômetros, na região de Zaporizhia e perto de Kherson, as bombas continuam caindo e as pessoas morrem.

Diz Significa ter em mente que qualquer avanço ou retrocesso nessa luta não é um acontecimento isolado. Liman e Kherson “russo para sempre” e depois voltou sob o controle de Kiev é o seu lema. De maio a outubro são dois mundos diferentes. Primeiro, a raiva, o sofrimento e o cansaço de quem foge das poucas coisas que consegue trazer consigo. O luto é sem caixão de luto ou cemitério para onde trazer flores. As horas que passou tentando localizar algum parente ou amigo desaparecido pelo telefone. Depois, o entusiasmo de voltar, banners, vídeos com músicas cheias de esperança e alegria. Mas os problemas permanecem, a guerra não acabou e sem água corrente, gás e eletricidade tudo fica difícil, e até continuar a sobreviver. Como se isso não bastasse, a frente muda novamente e o inimigo se aproxima novamente. E se Liman cair novamente, como isso é possível, se um novo ataque voltar para destruir as mesmas áreas? Nada foi feito, ainda mais militares e civis mortos, e novas correntes de sangue se juntaram ao rio caudaloso que já corria para o inferno por um ano.

a todos aqueles Quem continua a afirmar com espanto nunca compreende o que se simula: “Mas como tudo isto é possível, hoje, em 2022?” Mais e mais alguém tem que responder: “Mas onde você morava até o último dia 24 de fevereiro?” A guerra na Ucrânia não é a única guerra em andamento, e a atenção da mídia que ela recebeu certamente não tem precedentes nos últimos anos. Mas os mecanismos de informação nunca devem enganar o julgamento fundamental, que deve nos levar a rejeitar qualquer guerra como o símbolo mais óbvio da vontade do homem de oprimir seus semelhantes.

Isso não quer dizer que não haja um único agressor e atacante, mas em um contexto como o da guerra, a desumanidade tende a se impor aos poucos, espalhando um véu espesso e escuro que cobre tudo. Assistir a exumação de cadáveres em Izium por dias, com o fedor enchendo suas narinas e fazendo você vomitar a cada segundo, por exemplo. Como você determina se uma pessoa morta foi torturada? Analisando o cadáver em um saco preto fora do túmulo e, em seguida, transportando-o para um laboratório de campo. Era importante, dissemos a nós mesmos, entender se os soldados russos haviam torturado essas pessoas. Mas, para contar a ela, você precisa vê-la, educar-se e fazer perguntas repugnantes constantemente. Quantos, que tipo de violência e quem vai verificar o seu diagnóstico?

perigo Que tudo isso se transforme em um número ou lista de horrores que sempre estão aí. É normal cansar de saber algumas coisas, principalmente quando não falamos sobre mais nada há meses.

Sim, mas há refugiados civis na fábrica de produtos químicos Azot em Severodontsk, conhecidos e contados pouco antes de os soldados russos entrarem na cidade. Centenas de pessoas ficaram no escuro o tempo todo quando a queda de energia devido ao bombardeio maciço de Surovkin ainda estava longe. As histórias foram coletadas por meio de uma ex-professora de inglês que carregava as crianças como uma espécie de flautista. Os idosos ficam zangados com esse estado ingrato que o insulta porque não querem que ninguém os veja se transformar nesse estado, muito menos trazê-los de volta. Outros idosos querem, em vez disso, enviar cartas para crianças distantes, para a Europa ou para o presidente Zelensky. Você se despede deles e parte para outras cidades próximas ao front ou volta para sua casa de vez em quando. E você descobre que a artilharia russa atingiu aquele mesmo lugar e nem se sabe o número de mortos.

Mas não devemos exagerar, muito sofrimento não é bom, corremos o risco de ser pegos na agitação, sendo acusados ​​de querer “fotografar” a realidade.

Este é o contexto mais amplo para ser essencial. Por outras palavras, os interesses em jogo e o papel da NATO. Portanto, o major ucraniano Moskva não poderá afundar sem os mísseis Netuno de fabricação britânica. Alguém de Londres também pode tê-los ajudado com as coordenadas. Assim como o ataque à ponte da Criméia não poderia ser obra apenas da inteligência de Kiev, “é uma operação muito complexa”. O mesmo cenário do bombardeamento da base de Engels, a 800 km em território russo ou do ataque à filha de Dugin, que a imprensa americana atribuiu, no entanto, a alguns “desviantes” dos serviços secretos ucranianos.

Por outro lado Durante a guerra, as histórias que você encontra podem, na verdade, ser notícias. Relatar testemunhos, como fizemos, de famílias ucranianas em Donbass que acusam os próprios ucranianos de bombardear suas casas explica claramente e no espaço limitado do relatório porque estamos falando sobre divisões geracionais sobre quem nasceu sob a União Soviética e quem é o filho de Euromaidan. No entanto, o testemunho de Anna e de seus vizinhos ajuda a compreender o contexto em que se inseriu a dialética separatista. Além do fato de poder coletá-los e publicá-los, e continuar trabalhando depois disso, indica que muitos correspondentes conseguiram (do lado ucraniano) escrever artigos que contradizem a chamada “versão dominante”. Onde nunca vimos um vídeo do lado russo em que uma velha disse que preferia viver sob a autoridade de Kiev e que a guerra foi feita pelos russos.

Por outro lado, as diferenças culturais desempenharam um duplo papel nesta guerra. Em primeiro lugar serviram de pretexto para a invasão. Eles agora se tornaram um dos pilares da propaganda do Kremlin acusando o Ocidente de querer destruir a Rússia em uma inversão semântica em que apenas o interesse próprio faz sentido.

E entender que cada uma dessas diferenças é a seiva que alimenta o demônio da guerra é reconhecer que o trabalho de quem sintoniza do campo é fundamental porque senão, como gostam de dizer todos os teóricos da conspiração ou preguiçosos, a primeira vítima da guerra, a verdade, continuará a morrer todos os dias.