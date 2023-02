A estratégia de paz do ponto de virada da China para combater a hegemonia dos EUA. Pequim Aliada a Moscou em Autodefesa – Análise

Pequim e Moscou compartilham a mesma visão deprimente da ordem internacional que o Ocidente estabeleceu no final da Segunda Guerra Mundial. Enquanto os Estados Unidos perseguem a China praticamente em todos os lugares, mediar a guerra na Ucrânia permitirá que o gigante asiático se apresente à comunidade internacional – especialmente no Sul Global – como um ator responsável. Goste ou não, em grande parte do mundo – especialmente na África e na América Latina – o pragmatismo iliberal da China mantém um enorme apelo.

“Sólido como um PedraMesmo a “situação internacional instável” não afetará as relações entre os dois países China E RússiaDiscurso de Wang Yi, enviado especial designado por Pequim para apresentar i 12 pontos ao plano de paz chinês. I. Duo com um homólogo Serguei Lavrovencontrando-se então em O Kremlin com Presidente russo Vladimir Putin. Após a visita do chefe da diplomacia chinesa “amizade sem fronteiras” entre Pequim E Ele voa Confirma-se que é granito. Claro, a crise também foi discutida Ucrâniaporta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria ZakharovObrigado China “Por sua postura sempre equilibrada sobre o assunto.” lá Visão Os dois países estão no ‘mainstream’ questões internacionais Isso praticamente coincide.”

No entanto, além elogiosos últimos discursos bélicos escritos por coloque dentro – Sem falar na retirada de Moscou do novo começo Certamente não facilita a desejada mediação Pequim. “Nunca conversamos sobre A plano de pazO embaixador chinês nas Nações Unidas especificou na terça-feira, Zhang Jun, Referindo-se ao “documento de posição” de 12 pontos emitido esta manhã. No relatório de condução conduzido Xi Jinping Ele simplesmente duplica a necessidade de um Solução Política Para a crise, a condenação se limita ao uso armas nucleares. Mais uma vez a habitual “ambiguidade estratégica”. Não que Pequim queira ficar com ela em seus braços. Mas é aqui que passa o papel do “pacificador”.

Para entender o que está em sua mente China Precisa reler Recentemente documento NoIniciativa de Segurança Global (ISG). Ao evitar tomar partido no conflito, o texto incentiva a “proteção soberania A integridade territorial de todos os países “,” respeitar os propósitos e princípios da Carta Nações Unidas“, que Precisão De ‘desentendimentos e controvérsias entre Um dialogo e a consultaNada incomum. Eles são um pouco semelhantes conceitos que orientam a política externa da China desde uma época Mao. Mas nas entrelinhas, há um indício inédito de que isso pode acontecer Uma nova estratégia multilateral. Estamos falando literalmente de uma “reunião de alto nível”. Apenas alguns dias atrás Wall Street Journal associado a uma visita algo para Ele voa (previsto para abril-maio), com a intenção de iniciar “conversações multilaterais de paz”. fórmula que, segundo Zhang GuihongIlustre Professor Universidade de Fudan para Xangai, Poderia aludir ao nascimento de uma ‘cópia chinêsConferência de Segurança de Munique.

Aqui, a última virada pacífica também reflete as ambições pessoais de Pequim: mediação na guerra que permitiria China Apresentar-se à comunidade internacional – e sobretudo sul mundialmente – Como ator responsável e protetor interesses Daqueles países que não se sentem representados antes Estado unido. Não é por acaso (com exceção da ONU) que o ISG não prevê a participação de nenhuma organização ocidental, mas queASEAN (que inclui países do Sudeste Asiático), dea união africanae baseado em Liga dos Estados Árabes.

É uma nova queda de braço entre Washington E Pequim consentimentoEntre modelos econômicos e visões de mundo competitivas. Juntos nós apoiamos multipolaridade e democratização nas relações internacionais Wang Yi entrevista Lavrovnós vamos manter direção Positivo no desenvolvimento das relações entre as grandes potências.

Essa é a questão: Pequim E Ele voa Compartilha a mesma visão deprimente da ordem internacional que definiuo Oeste No final da Segunda Guerra Mundial. É para “legítima defesa” e não para agradar coloque dentroesse mídia chinesa Eles continuam revivendo a desinformação russa. Terça-feira Chang Jun Ele foi além, pedindo formalmente uma investigação Nações Unidas Sobre a suposta sabotagem americana de Córrego Norte. Pequim não esqueceu as alegações de inteligência dos EUA sobre o laboratório wuhansuporte de propaganda Ele voa Traição recíproca.

Se um em Ucrânia É uma “guerra por procuração”, o confronto político e econômico entre China E Estado unido É muitas vezes referido como a “nova guerra fria”. Termos impróprios, talvez anacronismoque no entanto traz de volta a ideia de como o “efeito borboleta” entre os dois lados do Oceano Pacífico está tendo um impacto cada vez mais global.

Durante uma discussão sobre “Bux Seneca” entre Ele voa E Kyivsó esses dias China E Rússia Eles participam de exercícios militares conjuntos na costa Durban, Na África do Sul. Já em sua segunda edição, Operação Mosi II cria muitos problemas para o governo Matamela Cyril RamaphosaEla já havia sido derrotada pelas chancelarias europeias por se abster de votar nas Nações Unidas em março passado.

A verdade é Ele voa E Pequim Eles não são os únicos que consideram “ultrapassado” o carácter ocidental na definição dos saldos internacionais. interesse renovado nele Biden O continente esquecido é recebido nas capitais africanas com otimismo pragmático, mas também com um pouco de desconfiança. Depois de gastar imprudentemente os últimos 20 anos, os montes Dívida por pagar Eles me colocaram para voar empréstimos chineses. E os dólares americanos vêm na hora certa. Mas a condicionalidade que sempre protegeu os investimentos americanos da aceitação requisitos ideológicos (Boa governação e democracia) permitido até agora China manter uma posição semi-fixa no continente. Se na região do Indo-Pacífico Washington Pode aproveitar o medo comum do militarismo chinês, em África (Cada vez mais também em América latina) As demandas políticas americanas incomodam muito os governos locais. Goste ou não, em grande parte do mundo Pragmatismo iliberal na China mantenha seu charme enorme.

o Estado unido eles estão perseguindo Pequim praticamente em todos os lugares. Ou tentam alongar o passo para manter uma progressão que diminui rapidamente. Take High Tech: Da Lei CHIPS às Sanções Contra Gigantes Chineses de Semicondutores, Administração Biden Aproveite a segurança nacional para evitar um overreach China em indústrias estratégicas. Isso é o que Político Descreve “um repensar fundamental da abordagem do governo dos Estados Unidos para o avanço tecnológico China E no final ele desenvolvimento econômico. Segundo o jornal fundado A Robert L. AlbrittonConsiderando que os formuladores de políticas dos EUA anteriormente se contentavam em administrar o crescimento tecnológico de China E com certeza está algumas gerações atrasado, os funcionários estão agora em segurança Eles procuram liderar o desenvolvimento Pequim – particularmente em chips e computação, mas logo em outras indústrias também – mais perto de uma parada. ” o Outlook – Perspectivas Para o futuro não é animador. O último épico de balões de espionagem – carregado por Congresso – Mostra como a política doméstica agora tem uma influência decisiva na agenda chinesa casa brancaNão importa quem ganha nas próximas presidencial.

O que tudo isso tem a ver Ucrânia? Basta dizer que um dia antes da publicação do documento conceitual no ISG, o Ministério das Relações Exteriores da China divulgou um documento substancial intitulado “Dominance Estado unido E seus riscos.” Ele analisou a estratégia dos EUA nos campos “político, militar, econômico, financeiro, tecnológico e cultural”. América como um perigo para Olá e a estabilidade no mundo e o bem-estar de todos os povos”. o Oeste Aviso “Ucrânia hoje, Taiwan amanhã” soa ameaçador, prof Pequim – verdadeiro ou falso – a impressão é que falhou Rússia Hoje ele liderará uma cruzada contra China amanhã.