É por isso que o efeito cascata pode ser desencadeado na antiga União Soviética

A Transnístria, uma pequena faixa de território de pouco mais de 4.000 quilômetros quadrados com uma população de menos de 600.000 habitantes, um quarto dos quais na capital, Tiraspol, é hoje o estopim mais perigoso no cenário de uma guerra na Ucrânia que está prestes a completar um ano de idade. O estado-sombra espremido entre a Moldávia e a Ucrânia, neste período de impasse para as forças de Moscovo, é agora visto como um recurso estratégico e político para expandir a frente ofensiva contra Kiev e para irritar mais o Ocidente e teme-se que tenha um multiplicador efeito em outros países. As terras que já estiveram sob a influência da União Soviética eram mais ou menos conectadas ou mesmo completamente hostis à Rússia além do Donbass. Entre os países que espera não participar estão a Bielorrússia, amiga de Putin, a Geórgia e as repúblicas bálticas Estônia, Letônia e Lituânia.

Transnístria

A situação da República Moldávia Pridnestroviana (Transnístria) já era precária antes da agressão da Rússia à Ucrânia, como acontece em partes da ex-União Soviética que tentam ganhar espaço nos mapas e que às vezes contêm anos de conflitos de baixa intensidade. Mas não menos sangrento. A Transdniestria é, de fato, reconhecida apenas por pequenos estados autoproclamados e, portanto, igualmente desprovidos de credenciais internacionais: Abkhazia, Ossétia do Sul e Artsak (Nagorno-Karabakh). Pequenas peças do quebra-cabeça de acordo com os interesses internacionais estão sendo usadas agora também graças à indiferença daqueles que não são geograficamente contíguos e desconhecem os potenciais efeitos em cadeia de cenários cada vez mais conectados.

Bielorrússia

O temor é que o regime de Lukashenko, “amigo” de Putin sempre pronto a atender seus pedidos, vença as resistências internas e participe diretamente do conflito com suas forças, explorando a logística e sobretudo o território que “cobre” grande parte da fronteira no norte da Ucrânia.

Geórgia

As relações entre Tbilisi e Moscou permanecem as mesmas que se seguiram à disputa de 2008 sobre a questão da Abkházia e da Ossétia do Sul e acusações relacionadas de crimes de guerra. O ressentimento contra a Rússia vem crescendo há 15 anos, e a invasão da Ucrânia trouxe a atenção internacional para mais perto. A Geórgia também se tornou um refúgio para dezenas de milhares de refugiados ucranianos, uma forma de enfatizar o desgosto por Moscou. No entanto, Putin também não consegue manter a atenção nesta frente no setor sul do Mar Negro.

repúblicas bálticas

Apenas seis milhões de habitantes de três estados, Estônia, Letônia e Lituânia, consideraram este contrato o definitivo. Em vez disso, a agressão ucraniana reviveu velhos temores não inteiramente mascarados pela participação das três repúblicas na OTAN. Há também o peso crescente da protuberância de Kaliningrado, que faz fronteira com a Lituânia e a Letônia, que se tornou uma revista para Moscou, que também implantou locais de mísseis que ameaçam o resto da Europa e reforçam suas frotas aéreas e marítimas.

Revogação do Decreto da Transnístria

O próximo passo mais recente do Kremlin é cancelar o decreto de 2012 em que “resolver o problema da Transnístria” foi identificado entre os objetivos, com base no “respeito pela soberania e integridade territorial da Moldávia”. Assim, o risco de confronto aumenta e uma faixa de terra três vezes e meia maior que Roma pode se tornar decisiva na guerra entre Rússia e Ucrânia.

A autodeclarada República da Transnístria fica dentro das fronteiras da Moldávia, ao longo da fronteira com o sudoeste da Ucrânia. Em 1990, o país declarou unilateralmente a sua independência através de um referendo, que recebeu quase 90% das preferências: foi um prelúdio para a guerra. As autoridades de Tiraspol afirmaram ser o verdadeiro estado da Moldávia e quando a Moldávia se tornou independente da União Soviética em 1991, incluindo o território da república separatista entre suas possessões, o confronto demorou pouco para estourar. O conflito estourou nos primeiros meses de 1992: logo Tiraspol, com a ajuda decisiva dos russos, derrotou Chisinau. Moscou intermediou um cessar-fogo, que levou à formação de forças de paz com unidades mistas da Moldávia, Rússia e Transnístria.

trégua

O armistício concluído em julho de 1992 estabeleceu, de fato, não só a separação dos dois países, mas também a sobrevivência de 1.500 soldados russos na base militar da vila de Kopasna. Aqui estão armazenadas as armas que podem ser necessárias em um possível ataque à Moldávia. ou para a Ucrânia. Apesar da proximidade com Moscovo, a república separatista não faz fronteira direta com o território sob controlo do Kremlin, e as suas relações com a Moldávia encontraram um equilíbrio, sobretudo após os três acontecimentos. Primeiro, a derrota nas eleições de 2011 do candidato pró-russo Anatoly Kamensky, que, de acordo com o Kremlin, apoiou o caminho para a independência da Rússia e da Moldávia. Então, depois que a Rússia anexou a Crimeia em 2014, esta última rejeitou o pedido de integração de Tiraspol na Federação Russa.

Finalmente, as eleições presidenciais de Vadim Krasnoselsky foram votadas pela primeira vez em 2016 e reconfirmadas em 2021. Esses fatos aproximaram parcialmente a Transnístria da Moldávia e da UE. Quase todos os cidadãos têm cidadania dupla (ou tripla), a população é dividida quase igualmente entre ucranianos, moldavos e russos, e eles podem cruzar a fronteira para a Moldávia. Mesmo do ponto de vista econômico, a relação continua forte: cerca de 70% das exportações de Tiraspol vão para a União Europeia graças aos acordos entre Bruxelas e Chisinau (DCFTA). Isso não significa que Moscou tenha perdido toda a influência na região: a maioria das remessas vem da Rússia e o Estado desempenha um papel central no fornecimento de eletricidade e gás.

Mas Moscou nunca reconheceu a independência da Transnístria: a estratégia do Kremlin previa reintegrar a região à Moldávia, status especial para a república separatista e manter a presença militar da Rússia no país. Obviamente, a solução foi rejeitada por Chişinău. Após o alerta de um possível ataque de Moscou à Moldávia, feito pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e confirmado pela presidente pró-europeia da Moldávia, Maia Sandu, os acontecimentos recentes aumentaram o risco de um confronto.

