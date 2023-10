O embaixador israelense na Rússia decide uma invasão terrestre. Israel mantém viva a maior parte dos 200 reféns – Notícias

13h38

Três terroristas do Hezbollah foram recentemente identificados na zona fronteiriça com o Líbano pelo exército israelita, que os atacou com um ataque aéreo. Isto foi afirmado pelo porta-voz militar. Além disso, acrescenta ele, os atiradores das FDI abriram fogo contra militantes que também operavam na área fronteiriça no norte de Israel.