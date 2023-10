União Europeia e Estados Unidos: Não há acordo sobre tarifas de aço e alumínio, e as negociações continuarão

O mesmo em relação às medidas anti-China devido à superprodução e ao IRA (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Bruxelas, 20 de outubro – A cimeira bilateral UE-EUA em Washington foi preliminar e não está claro quando será alcançado um acordo sobre comércio questões abertas por algum tempo. Joe Biden indicou na declaração pública que as negociações prosseguem e que a parceria europeu-americana, em qualquer caso, é decisiva para enfrentar os desafios da economia e do poder da China. “Precisamos estar unidos”, disse Biden.

Que as discussões tivessem sido difíceis e que esta não fosse uma reunião decisiva estava fora de questão e ninguém, afinal, esperava grandes novidades. Por outro lado, embora Biden tenha mencionado as questões comerciais em cima da mesa, sem entrar em detalhes, nem o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, nem a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, falaram sobre elas. No essencial, as três declarações não acrescentaram nada a este respeito. O que nos faz entender a dificuldade do momento.

Os Estados Unidos e a União Europeia estão a tentar apresentar da melhor forma possível as negociações em curso, através das quais estão a ser medidas as posições actualmente divergentes. Antes do início da cimeira bilateral, Biden indicou que, uma vez terminada a “trégua” sobre as tarifas dos EUA sobre as importações europeias de aço e alumínio, esta não será restabelecida para continuar as discussões com a União Europeia. Outras questões em debate são medidas para limitar o excesso de capacidade de produção chinesa nesses mesmos sectores; Como superar a discriminação sofrida pelos carros eléctricos europeus, que estão agora excluídos dos incentivos fiscais dos EUA proporcionados pela lei de redução da inflação; Fornecimento de minerais básicos; Medidas para resolver a superprodução de aço e alumínio subsidiada pelo Estado chinês.

Antonio Pollio Salimbeni – Abdômen

(RADIOCOR) 20-10-23 19:57:23 (0605)NOTÍCIAS 3 NNNN