Israel – Hamas, notícias da guerra de hoje

Era para ser o dia da inauguração Travessia de Rafah Entregar ajuda humanitária aos palestinianos, mas fala-se num novo adiamento. Já faz um dia Discurso de Biden Em relação à situação no Médio Oriente e à ajuda a Israel e à Ucrânia contra “o Hamas e a Rússia que querem destruir as democracias”. Mas estas são também as horas em que a entrada para a serra parece muito próxima Forças israelenses em Gaza.

O Ministro da Defesa israelita disse aos soldados que a ordem para entrar em Gaza viria em breve. O comandante do exército do sul de Israel disse que “a batalha está se movendo para o território do Hamas” em Gaza. O conflito corre o risco de se espalhar. Sirenes de alarme soam no sul e no norte de Israel devido aos ataques de foguetes vindos de Gaza e do Líbano. O Pentágono anunciou que um destróier dos EUA no norte do Mar Vermelho foi abatido por mísseis e vários drones lançados pelos rebeldes Houthi no Iémen e “possivelmente visando alvos em Israel”.