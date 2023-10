Qual é o remédio para a jihad?

Terroristas de agitação O que eles fizeram massacre No sul Israel durante ataque A surpresa foi no dia 7 de outubro Sob a influência de drogas. o Capitão da equipe Em particular, a combinação de Anfetaminas conhecido como “Drogas da Jihad“, que também é usado pelo ISIS.





Terroristas do Hamas sob a influência do Capitão

Eles usaram Captagon, uma droga amplamente difundida no Oriente Médio, ou seja, Terroristas O Hamas, que no passado dia 7 de Outubro invadiu os kibutzim perto da fronteira com Israel Faixa de Gaza.

Foi revelado pela televisão israelense Canal 12Onde foram encontrados comprimidos de narcóticos Nos bolsos da milícia Os palestinos permaneceram no terreno após os combates. Vestígios de Captagon também foram encontrados em órgãos fabricados pelo Hamas Prisioneiros Pelo exército israelense.

Uma casa destruída no Kibutz Be’eri que foi atacada por terroristas do Hamas





O que é Captágono?

Também conhecido como “Drogas da Jihad“, Capitão é Uma combinação de anfetaminas muito Difundido em todo o Oriente MédioMas um pouco no oeste.

Foi inicialmente produzido principalmente em Líbano E espalhar em Reino da Arábia Saudita Desde a década de 1990, este tipo de droga é produzido, vendido e consumido em todo o Médio Oriente.

Talvez você possa estar interessado O Hamas supostamente usou armas norte-coreanas na guerra com Israel: o caso do lançador de granadas RPG-7

Nos últimos anos, a maior parte da produção mudou para… Síria Após o nascimento do Estado Islâmico. Terroristas deproblemas Na verdade, além de fazê-lo Ampla utilizaçãooperava diversas instalações de fabricação e processamento Eles controlavam o comércio de drogas.





o Capitão da equipe Também foi encontrado num dos esconderijos dos terroristas responsáveis ​​pelos ataques de novembro de 2015. Bataclan Paris e o corpo de Saif Al-Din Rizqi, autor do ataque a uma praia parisiense Sousse Tunísia em junho de 2015.

Quais são os seus efeitos?

Muitas vezes é misturado com outros estimulantes, como CafeínaCaptagon vem em abundância Usado por lutadores Por suas habilidades Previne o medo e a dorMas também por civis porque Não faz você se sentir cansado. É amplamente utilizado pelos afiliados do ISIS antes de realizar ataques terroristas.

“As anfetaminas colocam a pessoa num estado psicológico semelhante ao dos pacientes maníacos, com um Sentindo-se onipotente“, explica L.lidar Fabrizio Schifano, Professor de Farmacologia Clínica e Psiquiatra Chefe da Universidade de Hertfordshire.





Depois, há “outros efeitos benéficos para os terroristas”: anfetaminas como Captagon Maior estado de alerta E a Resistência à fadiga. “Além disso – acrescenta – o aumento da dopamina leva a pessoa a ficar tão ParanóicoMas se a polícia te perseguir, ser paranóico não é uma coisa ruim, você também ficará muito desconfiado.