Quem é Rachel Edri, a avó que fornecia biscoitos e Coca-Cola aos terroristas do Hamas para os distrair?

Do nosso correspondente

TEL AVIV – Ele os refrescou com biscoitos, saciou a sede com chá e os refrescou com Coca Zero. Ele os esgotou com conversas, enviando sinais às equipes que se preparavam para a operação, enquanto um de seus dois filhos (ambos policiais) Ele desenhou um mapa do prédio para as Forças Especiais. Rachel Edri já se tornou um ícone para os israelenses. Depois do abraço de ontem com Joe BidenO presidente dos EUA é o símbolo global – apresentado no New York Times e na televisão internacional – para quem Ele conseguiu sobreviver ao massacre de sábado, 7 de outubroEntre heroísmos domésticos e donas de casa heróicas.