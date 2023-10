Israel – O Hamas está em guerra, as notícias de hoje | Biden ao lado de Israel: “O massacre de Gaza é culpa dos outros.” O primeiro-ministro britânico Sunak chega hoje

• É o décimo segundo dia de guerra: pelo menos 3.400 palestinianos, 1.400 israelitas e 199 reféns foram mortos.

• Explicar a história do conflito entre palestinianos e israelitas.

• Biden encontrou-se com Netanyahu em Tel Aviv e disse: “Parece que não foi Israel quem atingiu o hospital.”

• Explosão no Hospital Al-Ahli na Cidade de Gaza: centenas de mortos. O Hamas acusa Israel e Tel Aviv acusa os palestinos e publica vídeos e imagens de satélite.

• Um dos três ítalo-israelenses desaparecidos após o ataque do Hamas morreu.

• Dois líderes do Hamas foram mortos num ataque israelita.

06h16 – Xi: “A China está com o Egito por maior estabilidade no Oriente Médio.”

Abertura de uma ponte direta entre Pequim e Cairo. A China espera trabalhar com o Egipto para alcançar “maior estabilidade” no Médio Oriente, em meio às tensões na região devido ao conflito entre Israel e o Hamas. Foi o que disse o presidente Xi Jinping quando se encontrou hoje com o primeiro-ministro egípcio, Mostafa Madbouly, em Pequim, como parte dos últimos compromissos relacionados com o terceiro Fórum da Iniciativa do Cinturão e Rota, que foi concluído ontem. “A China está pronta para reforçar a cooperação com o Egipto e incutir maior certeza e estabilidade na região e no mundo”, disse o líder chinês no relatório apresentado pela rede estatal CCTV.

04h44 – Biden: “Não à intervenção americana se o Hezbollah atacar, mas “vamos avaliar”.

O presidente dos EUA, Joe Biden, descreveu como “incorreta” a notícia de que sua administração informou Israel que as forças dos EUA lutariam ao lado das forças israelenses em resposta a qualquer ataque do movimento libanês Hezbollah contra o Estado judeu. Mas quando questionado pelos repórteres, Biden disse: “Nossos militares estão conversando” com as FDI “sobre alternativas” no caso de um ataque do Hezbollah.

04h01 – Ataque a alvos israelenses e do Hezbollah no sul

O exército israelita afirma que está actualmente a atacar alvos do Hezbollah no Líbano. O canal libanês Al-Mayadeen informou que ataques aéreos atingiram duas aldeias no sul do país nas primeiras horas desta manhã: mísseis foram disparados contra Kafr Shuba e perto de Al-Adisa. READ Jerusalém, confrontos violentos no Monte do Templo: feridos

Num comunicado divulgado pela mídia local, o exército israelense disse que entre os locais que foram atacados esta noite estava um ponto de observação no sudoeste do Líbano, de onde ontem foram disparados tiros antitanque contra a cidade fronteiriça israelense de Rosh Naqoura.

03h47 – Sunak estará em Israel hoje

O gabinete do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, disse que viajará hoje para Israel, antes de viajar para outros países da região, numa tentativa de acalmar o conflito entre Israel e Gaza. “O ataque ao Hospital Al-Ahli deve ser um momento decisivo para os líderes de toda a região e de todo o mundo trabalharem juntos para evitar uma nova escalada perigosa do conflito”, disse Sunak num comunicado. “Garantirei que o Reino Unido esteja na vanguarda destes esforços.”

03h15 – “Ataque israelense a um local sírio no sul”

De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, Israel lançou um ataque aéreo a uma instalação militar do regime no sul da Síria, poucos dias depois de um ataque ao aeroporto de Aleppo, no norte. “Explosões ocorreram na província de Quneitra após um ataque israelense a uma posição do exército sírio”, disse a ONG sediada no Reino Unido, que tem uma grande rede de fontes no país devastado pela guerra. A organização disse que sons de explosões também foram ouvidos nas Colinas de Golã (sul), sem especificar a origem dos tiros.

02h36 – Discurso de Biden à nação sobre Israel e Ucrânia esta noite

Joe Biden discursará à nação na noite de quinta-feira sobre “a resposta ao ataque terrorista do Hamas a Israel e à guerra brutal da Rússia na Ucrânia”. A Casa Branca anunciou isso, confirmando que Biden falará no Salão Oval às oito horas da noite, horário local.

02h14 – Biden em Israel: “Não deixe sua raiva te consumir, não foi você quem bombardeou o hospital”.

(Escrito por Davide Frattini) Ao descer os degraus do avião presidencial, ele abraça Benjamin Netanyahu. Ele veio para abraçar um país inteiro, veio ver mais de perto as fotos das atrocidades cometidas pelos terroristas do Hamas na madrugada de há doze dias. Após o massacre no hospital no sul da Faixa de Gaza, Joe Biden pediu aos seus aliados israelitas que também o informassem das informações recolhidas até agora. READ O Pentágono, a Rússia continua a aumentar as tropas na fronteira - Europa



– O presidente dos EUA, Biden, abraça o primeiro-ministro Netanyahu na sua chegada a Tel Aviv

02:00 – Egito: “Luz verde para a passagem de ajuda humanitária de Mustadam através de Rafah.”

O Egipto anunciou a passagem “sustentada” de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza através da passagem de Rafah, enquanto centenas de camiões humanitários ainda estão estacionados em frente às portas da Faixa, que está sujeita a contínuos bombardeamentos israelitas. O porta-voz presidencial Ahmed Fahmy disse num comunicado de imprensa, sem especificar uma data, que o presidente egípcio, Abdel Fattah El-Sisi, e o presidente dos EUA, Joe Biden, concordaram em entregar ajuda humanitária à Faixa de Gaza através da passagem de Rafah de forma sustentável.

01h47 – De Ramallah a Beirute Mobilização geral: Ataques a embaixadas e Abu Mazen confronta-os

(Por Francesco Battistini, correspondente) “Somos todos Barghouti!” Às dez da manhã choramos por Gaza e lançamos gás lacrimogêneo. No keffiyeh para cobrir os olhos. Levante os punhos, atire uma pedra e não esconda a mão. «Vingança, vingança! Ó Hamas, bombardeie Tel Aviv!…” Pneus são queimados no posto de controle de Qalandiya, que já foi a porta de entrada para Jerusalém. O massacre no hospital transporta centenas de pessoas da Piazza dei Leoni: nuvens de fumaça sobem e lojas fecham suas portas. Anos de revoltas, incêndios e operações Muitos tiros e muitos homens-bomba, desfigurando o grande mural de Marwan Barghouti. Não há mais tráfego aqui. Razões de segurança. O eternamente fracassado líder palestino na Cisjordânia nada mais é do que um grande rosto pintado na parede, com as mãos amarradas nos pulsos, e o desenho da organização. (…)

01h24 – No dia seguinte ao massacre do hospital no local da explosão: “Estavam ali refugiados”

(Escrito por: Lorenzo Cremonesi, nosso correspondente em AshkelonCarros carbonizados, sangue nas calçadas, paredes e tetos danificados por estilhaços, janelas e portas quebradas: esta é a cena de um crime.Uma explosão no estacionamento do Hospital Al-Ahly Na Faixa de Gaza. Ontem de manhã, profissionais de saúde e voluntários tentavam limpar a área. READ Trump algemado levado pela polícia: as fotos viralizaram. Mas o produto (quase perfeito) da inteligência artificial - fotos

“Mais de mil deslocados estavam no pátio Às 18h59 daquele dia, o míssil explodiu com força total. Uma nuvem de fogo e estilhaços não deixou esperança para as pessoas mais próximas.

01h01 – Netanyahu: “Recebemos enorme ajuda militar de Biden.”

“Na visita de hoje do presidente Joe Biden, alcançámos algo importante, que dará uma enorme contribuição para a nossa segurança: ajuda militar massiva a Israel, ajuda de magnitude sem precedentes”, disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu numa mensagem gravada à nação. “No que diz respeito aos reféns – acrescentou – deixei três coisas claras ao presidente Biden: solicitei o regresso dos reféns e estamos a trabalhar juntos para os devolver à sua terra natal por todos os meios possíveis; Até que isso aconteça, exigimos que os reféns sejam visitados pela Cruz Vermelha; Finalmente, não permitiremos que a ajuda humanitária, incluindo alimentos e medicamentos, chegue a Gaza a partir das nossas terras.”

00h49 – 3.478 vítimas em Gaza

O número de mortos em Gaza está a aumentar, já que o número de vítimas, segundo um comunicado hoje do Ministério da Saúde palestiniano, atingiu 3.478 pessoas, enquanto mais de 12.000 pessoas ficaram feridas.

01h18 – “O vídeo prova que o míssil que atingiu o hospital era palestino.”

O porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari, postou um videoclipe e imagens de satélite retratando “a área ao redor do hospital antes e depois do lançamento fracassado do míssil pela organização terrorista”. Jihad Islâmica“Hajri escreve.

00h05 – Morre um dos três ítalo-israelenses desaparecidos após ataque do Hamas