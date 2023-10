A Europa está fechada: Itália e outros 8 países impedem Schengen. Cúpula de Serviços Governamentais – Notícias

Vários aeroportos franceses ficaram fechados durante horas. A mesma coisa na Bélgica devido a relatórios falsos e alarmes enquanto a Europa fecha as suas fronteiras, com a Itália intensificando os controlos na fronteira com a Eslovénia. O nível da ameaça terrorista está a aumentar em todo o continente, e pelo menos nove países da UE, incluindo o nosso, informaram a Comissão da suspensão da liberdade de circulação prevista no Acordo de Schengen contra o risco de ataques devido a tensões no Médio Oriente. Leste. Uma medida da sensibilidade deste elevado nível de alerta é o caso do Palácio de Versalhes, que pela terceira vez em cinco dias teve de evacuar visitantes devido a uma ameaça de bomba. Nas últimas horas, os aeroportos franceses também estiveram na mira dos relatórios: os aeroportos de Nice, Nantes, Lille, Lyon, Toulouse e Beauvais foram forçados a evacuar e depois reabriram gradualmente. Os mesmos procedimentos se aplicam ao aeroporto de Ostende, na Bélgica, onde o agressor, Abdel Salam Al-Aswad, matou duas pessoas em Bruxelas há apenas dois dias.

França, ameaça de bomba no Palácio de Versalhes

Na Itália, Guido Crosetto enfatiza os riscos de segurança, especialmente à luz da história do hospital destruído em Gaza: “Este incidente pode levar cinco, dez ou cem pessoas a pensar na necessidade de nos vingarmos de algo que talvez não saibamos. sobre.” Nem quem causou, e isso é imprevisível”, explicou o ministro, que afirmou: “Basta uma pessoa que tenha formação em computador e saia para a rua com uma faca ou outra e resolva explodir-se. E é assim.” Um alerta de bomba amarela também soou no gueto judeu de Roma: o relato chegou às forças policiais e a escola comunitária foi evacuada por precaução, com os alunos levados para um local seguro. Mas pouco depois, o A mesma seita, novamente na capital, testemunhou momentos de medo depois que um menino foi esfaqueado na rua por um marroquino de 29 anos: o agressor foi parado pela polícia. A polícia após uma tentativa de fuga. Digos também está trabalhando no episódio, mas neste momento não parece que tenha surgido uma origem terrorista. Em vez disso, são destacadas cerca de cinquenta pessoas radicalizadas em Itália, razão pela qual os investigadores estão interessados: “Eles não são apenas requerentes de asilo – como explicam as fontes investigativas – mas também pessoas integradas que aqui vivem permanentemente.” Desde o início deste ano, foram expulsas 54 pessoas. Por razões de segurança do Estado: a última delas é um gambiano de 28 anos que chegou a Itália em 2016. Em ao mesmo tempo, nosso país monitora internamente 28 mil alvos sensíveis. Nos principais cruzamentos, controles temporários estão prestes a ser ativados (a partir de 21 de outubro por dez dias) na fronteira com a Eslovênia. Suspendeu efetivamente Schengen, assim como a Áustria, Alemanha, Noruega, República Checa, Polónia, Eslováquia, Suécia e França em algumas das suas fronteiras.

“O nível de ameaça de violência dentro da União também aumentou”, afirma o Palazzo Chigi numa nota, durante a realização hoje de outra cimeira entre o governo e a inteligência sobre os riscos do terrorismo. O governo afirma que a escolha de fechar a fronteira com a Eslovénia tem uma razão específica: “As medidas policiais na fronteira ítalo-eslovena não são suficientes para garantir a segurança necessária”. Para o Ministro Sirianni, esta é “uma decisão que nos permite controlar melhor o fluxo de pessoas que chegam e partem no contexto da Rota dos Balcãs”. O reforço da vigilância italiana diz respeito também às fronteiras com outros territórios, como a Áustria e a Suíça, em particular o reforço da monitorização dos fluxos migratórios: está também prevista a identificação em transatlânticos equipados com equipamentos de fotossinalização, “para reduzir a possibilidade desta a zero”. Pessoas cujas identidades não conhecemos serão transferidas de Lampedusa para o continente, disse o governador Valerio Valente, comissário do estado de emergência para migrantes. “O quadro – confirma o Palazzo Chigi – é ainda agravado pela constante pressão migratória a que a Itália está exposta, por mar e por terra: 140 mil chegadas às costas italianas, + 85% em relação a 2022”.

