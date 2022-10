Últimas notícias da Ucrânia. Kyiv: 12 navios partiram graças às Nações Unidas e à Turquia. Preço do trigo voa com paradas em Moscou

10:01

Confagricoltura, com pausa russa, arrisca crise alimentar global





Os futuros do trigo de Chicago já registraram alta de mais de 5%, após a decisão da Federação Russa de suspender por tempo indeterminado a participação no acordo de exportação por via marítima.Ucrânia.

“O aumento foi dado como certo – comentários do presidente da Confagricoltura, Massimiliano Giansante -. O acordo assinado em julho, intermediado pelas Nações Unidas e pela Turquia, deu excelentes resultados, com 9 milhões de toneladas de produtos agrícolas saindo dos portos ucranianos, principalmente trigo e milho. Os contatos no nível mais alto já foram ativados para encontrar uma solução. Enquanto isso, o risco de uma crise alimentar global aumentou novamente.”

A nível europeu, segundo dados divulgados pela Comissão em julho, a produção de cereais foi de cerca de 270 milhões de toneladas, 7 pontos percentuais inferior à campanha 2021/2022, principalmente devido à seca. Cobrir as necessidades internas dos Estados membros e destinar 36 milhões de toneladas para exportação para terceiros países.