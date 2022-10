Índia, ponte de pedestres desmorona: é um massacre

A ponte, com mais de 230 metros de comprimento, foi sustentada por cabos de aço: desmoronou repentinamente, fazendo com que dezenas de pessoas caíssem na água. Era cerca de 18h30, horário local, quando uma grande multidão se reuniu na ponte, chamada Julto Pool, no noroeste. Diwali é comemorado nestes dias na Índia, e é um dos feriados religiosos mais importantes, que simboliza a vitória do bem sobre o mal. Parece que havia muitas crianças entre as pessoas na ponte no momento do colapso.

Com toda a probabilidade, o peso extra de uma estrutura antiga fez com que ela desmoronasse. O governo de Gujarat, em seu site oficial, descreve a ponte como uma “maravilha da engenharia construída na virada do século”. Trata-se de facto de uma atracção turística local, que por isso também sofreu obras de restauro desde o início do ano, até quarta-feira, altura em que foi reaberta ao público.

No entanto, de acordo com a rádio Ndtv, a entrada foi permitida apesar de ainda não haver certificado de segurança. Fotos postadas nas redes sociais mostram dezenas de pessoas tentando desesperadamente se agarrar a detritos e cabos quebrados para sair da água. As autoridades locais disseram que as operações de resgate chegaram rapidamente, salvando dezenas, e continuarão operando durante a noite.

O primeiro-ministro indiano anunciou indenização para as vítimas e feridos no acidente. De acordo com seu gabinete, ele “solicitou que a situação fosse monitorada de perto e constantemente e (que as autoridades) prestassem toda a assistência possível aos afetados”.