9:44

Acertar pelo menos 3 navios russos na Crimeia, incluindo o Almirante

Pelo menos 3 navios da Frota Russa do Mar Negro ficaram feridos no Golfo de SebastopolOs drones de superfície já penetraram na defesa dos passageiros: isso foi relatado pela pesquisa Osint (Open Source INTelligence) da comunidade GeoConfirmed no Twitter, relatada pela mídia ucraniana. Depois de analisar vários vídeos postados por testemunhas oculares, os pesquisadores da Oscent confirmaram que os russos tentaram derrubar os drones de dois locais diferentes, inclusive de helicóptero.

O ataque aos navios do almirante Hrihorovich e do almirante Makarov, bem como o caça-minas Van Golubets, também foi retratado. Muito provavelmente, os drones conseguiram colidir com os navios. No total, de acordo com os cálculos dos pesquisadores, 6-8 drones foram usados ​​para atacar os navios: três colidiram com os navios, outros três estavam na água e dois, muito provavelmente, foram destruídos (talvez os mesmos que estavam em a água ). Os pesquisadores também questionaram a alegação Rússia Que os navios participaram da implementação do acordo de grãos. Controlar as “vias de grãos no Golfo é ilógico”.