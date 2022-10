Últimas pesquisas e comparações (incluindo insultos) de candidatos – Corriere.it

A partir de Sarah Gandolfi

No Brasil, segundo turno de 30 de outubro: o desafio entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. As pesquisas previam um confronto direto entre os dois adversários, que se insultaram no último debate na TV (“mentiroso” e “ladrões”) e trocaram acusações por “pílulas de masculinidade”.

As cabeças vão se cansar agora. Andavam de moto por todo o Brasil, liderando equipes de jockeys alegres (Bolsonaro). Eles dançaram samba em conversíveis liderando comícios democráticos nas principais cidades (Lola). Eles conversaram sobre shows (um pouco) e se insultaram (muito). Sexta à noite eles se encontraram em um episódio

Globo de TV

Para a segunda face, na cenografia, ele os obrigou a se movimentar para frente e para trás, entre um ataque e outro, como os antigos boxeadores que ainda queriam dar socos no oponente. Ontem foi o último “Kaminata” do candidato de centro-esquerda em São Paulo, o primeiro grande distrito eleitoral do país, e o último “Mutusiata” do candidato de extrema-direita em Minas Gerais, o segundo distrito.

Primeiro turno, última votação está acabado. A campanha eleitoral mais dura e polarizadora da história do Brasil terminou com uma frase de Bolsonaro que oferecia esperança sem consequências: “Quem conseguir mais votos vence”. (Talvez) o espectro da ascensão violenta dos “polsonaristas”, de uma longa série de recursos judiciais ou, pior ainda, de um ato de força, caso sejam derrotados, tenha sido afastado.

Hoje, os brasileiros são convidados a escolher o futuro presidente em votação entre dois candidatos que conhecem bem o cargo. Luiz Inácio Lula da Silva77 anos, e morou no Palácio do Planalto, em Brasília, de 2003 a 2010, e

Jair Messias Bolsonaro

O atual inquilino tem 67 anos. Na primeira rodadaO líder trabalhista, candidato da ampla frente de centro-esquerda, estava à frente com 48,43% contra 43,2% de Bolsonaro. Apenas seis milhões de votos delegados de 156 milhões de eleitores. A última enquete que ele postou ontem MDA, a vitória de Lula dá 51,1% dos votos válidos com 48,9%. Mas a incerteza permanece. READ Guerra russo-ucraniana direta - Zelensky: "Fim das negociações se Mariupol for destruída". Um míssil caiu sobre Kharkiv, "dois mortos e 18 feridos"

Debate na TV, notas manuscritas É improvável que a polêmica na televisão tenha transformado os votos ou persuadido os indecisos. Bolsonaro com notas escritas na palma da mão como um estudante do ensino médio enfrentando o exame de grego; Lola de costas para ele como uma criança ofendida, “Eu não quero ficar perto de você.” Depois, os insultos habituais – “falsos”, “ladrões” – mesmo com a “pílula azul”: o ex-sindicato se opôs à compra do concorrente de 35.000 comprimidos de Viagra para o exército. Trump se defendeu dizendo que “é usado para tratar a próstata” e respondeu: “Você também o usa por acidente?” Isso durou duas horas, com acusações mútuas de corrupção, aborto e muito mais.

O desconhecido na economia Quem vencer enfrenta um futuro econômico incerto. O Brasil, grande exportador, tem que lidar com um contexto global incerto. O Fundo Monetário Internacional estima que o crescimento do PIB em 2023 cairá para 1,1% ante 1,7% em 2022. Ambos os candidatos prometeram continuar apoiando as famílias mais pobres, mas as políticas econômicas serão muito diferentes. Lola Quer expandir os gastos públicos em educação, saúde e infraestrutura, talvez ao mesmo tempo em que aumenta os impostos sobre as classes mais ricas. Bolsonaro Pretende continuar a linha liberal e o plano de privatizações.

Primeiro turno, última votação Para o senador Simon Tibbett, o campeão da “Terceira Via” que terminou em terceiro no primeiro turno presidencial, vota Lola É uma escolha democrática: «Sonho com um Brasil inclusivo, generoso, livre da fome e da miséria, com boa educação e saúde, com desenvolvimento sustentável. Brasil com reformas estruturais, respeitando o empreendedorismo, o agronegócio e o meio ambiente”, disse ele em entrevista ao



correio. Hoje temos um presidente que ameaça a democracia, não respeita a constituição e não promove a harmonia entre os poderes: legislativo, executivo e judiciário. Bolsonaro Ele já enfraqueceu nossa democracia.” Na televisão, Tibet chegou a descrevê-lo como “covarde”. . Esse tipo de atitude de qualquer um não pode ser acatado em silêncio, ainda mais do que o Presidente da República.”