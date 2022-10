As últimas notícias da Ucrânia: Moscou: Rejeitou um ataque ucraniano com drones no Golfo de Sebastopol. Kyiv: 4 navios russos ficaram feridos

12:40

Jornalista russo morto na Crimeia





Um jornalista russo da mídia estatal foi morto em um acidente durante um exercício de tiro em um campo de treinamento militar na península ucraniana, Crimeia, que a Rússia anexou em 2014. Svetlana BabivaA mídia russa citou a mídia, na sexta-feira, sem mais detalhes, que o chefe da empresa de mídia “Russia Segodnya” na Crimeia “morreu em um dos campos de treinamento militar na Crimeia, onde foram realizados exercícios de tiro”.

Babaeva trabalhou por muitos anos Rússia Segodnya Que inclui em particular a agência de notícias RIA Novosti ou o grupo Sputnik, com atribuições em Londres ou nos Estados Unidos. Dmitry Kiselyov, que lidera o grupo e é considerado um dos pioneiros da propaganda do país, prestou homenagem à memória de uma “pessoa calorosa que apoiou fortemente a Rússia” e que “queria apoiar nossos heróis” na Ucrânia.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a elogiou como uma “jornalista multifacetada” que já fez parte de um comício presidencial. “Trabalhamos juntos há muitos anos”, disse Peskov à mídia russa.