« Tocando os meninos ao delírio? Não »- Corriere.it

A partir de Francesco Verderami

O primeiro-ministro aprovará em breve o Sexto Decreto de Armas de Kiev. A partir do próximo Gabinete, primeiras medidas sobre energia

em um determinado ponto reunião do governo Tornou-se uma conferência forense. Porque depois de uma longa exposição ao Keeper of the Seals nórdico Em assuntos de sua competência, outros Ministros especialistas na matéria também quiseram intervir para falar com o Procurador e deixar registrado o seu parecer: do ex-presidente do Senado casellaticom seu currículo como advogado, até o Subsecretário da Presidência MantuanCom seu passado como juiz. Mas quando a senhora que comandava a campainha viu que a discussão estava acontecendo, ela encontrou uma maneira de pará-la. E é claro que ele fez isso com melancia: Eu tenho uma cultura legal, obrigado. Mas também devemos avançar.

Quem lá esteve, lembrou a abordagem do primeiro-ministro durante o primeiro Conselho Executivo de Ministros: tons respeitosos e coloquiais, dos quais emerge a natureza de um líder. Quem deu a entender como ele gostaria de evitar mal-entendidos e mal-entendidos, escapa com seus parceiros. Assim diz uma das participantes: ela compartilha com você, explica as razões pelas quais certas coisas não são e, no final, remove desculpas para você. Com essa abordagem, assim como Meloni, tentarei me sintonizar dentro do governo. Onde ontem havia uma atmosfera de colaboração, era tão tranquilo que para alguns parecia um pouco surreal, dado o tempo que o líder do FdI e seus aliados passam antes e depois das eleições.

Na verdade, aparentemente sempre o grupo de amigos, a abertura foi ruim. Era natural que o diretor negasse isso, especialmente depois das repetidas mensagens de texto com Salvini. Meloni avisa que está de guarda, mais do que uma discussão instrumental sobre o fascismo é sobre as ações do governo. Quando o chefe da Viminale, Piantedosi, explicou Medida anti-delírioParadoxalmente, imaginando a possibilidade de escuta telefônica também ser usada, a primeira-ministra revirou os olhos primeiro e depois – com um sorriso – disse não, escutando não. Estes são os jovens. Se o fizermos, correremos o risco de equipará-los a crimes da máfia e terrorismo. READ Pare de facilitar vistos para russos, eis quanto isso pode custar à Itália: os turistas gastam 1 bilhão de euros por ano no país

Em ambos os casos, com Nordeo e Piantedosi, ele se moveu habilmente, reconhecendo a primeira e a segunda expertise jurídica da cultura política da escola Irbena. Quanto ao dono da saúde shilachiOuviu seu raciocínio sobre as dificuldades de saúde pública da falta de médicos, aguardando uma discussão com todo o governo sobre as soluções a serem encontradas: inclusive a eliminação do número limitado de admissões universitárias, que pretende avaliar, mas não foi falado ontem. Há outras contingências a resolver, e o gabinete inaugural trabalhou para enviar sinais ao público de centro-direita.

O próximo se tornará sério, tomando as primeiras ações sobre a energia que foi comprometida até a noite. Algumas opções foram examinadas e o primeiro-ministro reservou-se o direito de decidir qual ele escolheu. Não será fácil. Nem a viagem a Bruxelas, onde estão agendadas reuniões com dirigentes de instituições europeias. Depois de conquistar o título da Série A, ele terá que jogar a Liga dos Campeões. Isso é algo completamente diferente. Mesmo que – explica uma fonte muito confiável – o sentimento com o chefe de Estado e o ex-primeiro-ministro facilite aqueles que hoje representam a nação nas relações internacionais. Em suma, Mattarella e Draghi, juntamente com uma posição política que não está mais em conflito, serão benéficas para Meloni.

Basicamente – sorrindo um dos principais líderes do FdI praticou a autocrítica – dos revolucionários nos tornamos reformadores. Até recentemente, sempre que falávamos sobre a Europa ou a OTAN, dizíamos “sim, mas”. Hoje é diferente. E se não cometermos erros e omissões… A credibilidade no exterior é essencial para Meloni porque – segundo um de seus ministros – ele a adota nas chancelarias e a fortalece no governo. É um tema que o primeiro-ministro discutiu com os líderes partidários. também acordo com os Estados Unidos De acordo com suas análises, espera-se que seja lucrativo: após a saída de Londres da União, dada a tradicional separação de Paris e as atuais más relações com Berlim, Washington na Europa poderá contar com a lealdade de Roma. Esta é a razão pela qual Meloni deve passar em breve o sexto decreto sobre armas para Kiev. Mova-se rapidamente – confirma um ancião de centro-direita – nem Salvini nem Berlusconi serão capazes de suportar a discriminação. READ "Na Índia, o número real de mortes de Covid é 5 vezes maior que os números oficiais. É um massacre de dados."