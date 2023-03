Presidente chinês Xi Jinping já chegou a Moscou – Europa

O avião que transportava o presidente chinês Xi Jinping chega a Moscou. Isto foi relatado pela RIA Novosti, explicando que o avião que transportava a delegação chinesa já havia pousado no aeroporto de Vnukovo, enquanto o avião do líder de Pequim estava programado para chegar mais tarde. A visita de Xi Jinping à Rússia durará de 20 a 22 de março. Esta será a primeira viagem internacional de Xi Jinping desde sua reeleição para um terceiro mandato como chefe de Estado.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, informou que Xi e o presidente russo, Vladimir Putin, discutirão o plano de paz da China para a Ucrânia em sua reunião marcada para as 16h30, horário local (14h30, horário italiano). Peskov acrescentou que os Estados Unidos “também impedem o declínio das hostilidades” na Ucrânia. “O Departamento de Estado e o Conselho de Segurança Nacional estão falando pública e oficialmente sobre isso.”

Poucas horas antes de seu encontro em Moscou, os presidentes da Rússia e da China, Vladimir Putin e Xi Jinping, publicaram hoje editoriais paralelos na imprensa de seus interlocutores. – Putin no People’s Daily, Xi na Rossiyskaya Gazeta – para enfatizar sua aliança estratégica e explicar o que Putin chamou de “papel construtivo” de Pequim na “resolução da crise ucraniana”.

Putin disse ter “grandes esperanças” na visita do presidente Xi Jinping a Moscou, a primeira desde que lançou sua “operação militar especial” contra a Ucrânia em fevereiro de 2022. No que diz respeito aos atuais eventos na Ucrânia, para entender suas verdadeiras origens e causas, saudamos a disposição da China de desempenhar um papel construtivo na resolução da crise. escreveu o presidente russo, que, de acordo com o programa divulgado pelo Kremlin, deve ter um encontro preliminar informal face a face com Xi esta noite e outro oficial amanhã, que será seguido por uma declaração conjunta e a assinatura de vários acordos de cooperação acordos e documentos. .

O artigo de Xi, que se concentra mais na guerra na Ucrânia, visa encontrar um difícil equilíbrio entre defender a paz e evitar críticas diretas à guerra na Ucrânia.

Rússia. Pequim negou as acusações dos EUA e da OTAN de que está considerando fornecer armas para ajudar a agressão de Moscou contra Kiev, que Putin continua a insistir que é “alimentada pelo Ocidente”. Xi disse que o plano de paz da China, que prevê o respeito pela “soberania de todos os países” e o fim de quaisquer sanções, é “construtivo” e promove uma “solução política”, para a qual “não há soluções simples para problemas complexos”. Mas acabar com a guerra garantiria “a estabilidade da produção global e das cadeias de suprimentos”.

E a solução pode ser encontrada “se todos forem guiados pelo conceito de segurança comum, universal, comum e sustentável, e o diálogo e as consultas continuarem de maneira igualitária, prudente e pragmática”, escreveu Xi novamente, resumindo a posição de Pequim sobre o assunto. O presidente chinês acrescentou que a parceria econômica é uma “prioridade” para a China e a Rússia, enfatizando que os dois lados buscam uma efetiva “parceria abrangente” em um mundo ameaçado por “atos de hegemonia, tirania e intimidação”.

Putin observou que a Rússia e a China estão lutando contra “ameaças comuns”, seu relacionamento está “cada vez mais forte” e está “no nível mais alto de sua história”. Ele disse que a visita de Xi é um “evento histórico” que “reafirma a natureza especial da parceria russo-chinesa”. Em seguida, ele descreve o presidente russo Xi como um “bom e velho amigo” com quem “atingimos um nível de confiança sem precedentes em nosso diálogo político, e nossa cooperação estratégica tornou-se global por natureza e está às portas de uma nova era”.

Na Rússia, de hoje a quarta-feira, o presidente Xi Jinping fortalecerá seus laços com Putin, um parceiro cada vez mais confiável de Pequim, mas também cada vez mais imprevisível. Na sexta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da China a apresentou como uma “missão de paz” e a vinculou à guerra de Moscou contra a Ucrânia. Fortalecido pelo terceiro mandato consecutivo sem precedentes que acabara de cumprir como presidente da República Popular após o histórico secretariado de terceiro escalão do Partido Comunista em outubro, Xi decidiu iniciar as visitas ao exterior da nova década a partir de Moscou, assim como fez 10 anos antes ele já havia conquistado o pináculo institucional do país.

Seu encontro com Putin será o 40º pessoalmente, destacando a importância contínua de sua compreensão da Rússia, mesmo que a viagem ameace outros objetivos de política externa. Incluindo aqueles que impedem que as relações da China com os Estados Unidos saiam do controle e protejam as relações com Bruxelas, com quem Pequim está tentando fortalecer a cooperação econômica e comercial. A China ainda precisa de acesso aos mercados ocidentais, tecnologia e capital para retornar ao crescimento robusto, a verdadeira fonte da legitimidade do PCC. Por outro lado, o Kremlin confia cada vez mais no dragão para comprar petróleo e gás diante das sanções ocidentais, mas afirma ter capacidade de manobra.

“Pouco antes do início da visita de Estado, Putin fez sua primeira viagem à cidade ucraniana ocupada de Mariupol, mais do que um símbolo da invasão russa, em outra aparente tentativa de sinalizar que tem o apoio de Pequim”, disse uma fonte diplomática à ANSA. . No entanto, em vez de pressionar Putin a se retirar da Ucrânia, Xi, de acordo com alguns observadores, usará a reunião com o presidente russo para desenvolver a parceria estratégica bilateral. Para consolidar a imagem de uma parte neutra interessada na paz, Xi deve falar com seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, pela primeira vez desde o início da invasão russa.possivelmente após sua viagem a Moscou, informou o The Wall Street Journal nos últimos dias.

A Casa Branca está se preparando para a visita em uma situação de espera: “Vamos ver o que sairá desta reunião”, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby. A Rússia conseguiu até agora” e “dar a Putin mais tempo”. Desde que Moscou atacou a Ucrânia há mais de um ano, Pequim evitou a condenação mantendo uma postura ambígua. Qualquer distância significativa de Moscou teria uma reação que a China não poderia permitir: é possível que a liderança comunista procurasse equilibrar melhor os dois objetivos de estabilizar as relações com a Europa e garantir que a Rússia não perdesse a guerra e permanecer alinhada com a China. , o que é essencial para os planos de Xi para um novo arranjo global às custas dos Estados Unidos. “Xi se recusará a colocar seu nome em qualquer coisa que possa causar uma reação econômica antiocidental”, acrescentou a fonte diplomática. Enquanto Hu Xijin, ex-editor do Global Times, o popular jornal nacionalista People’s Daily, observou: “Os Estados Unidos fornecem razão e energia para continuar a guerra ucraniana”. Em vez disso, Hu escreveu no Twitter: “A China dá desculpas e espera acabar com isso”.