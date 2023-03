Atingido por um Tubarão no Rio: O Retorno do Pesadelo

Era para ser um dia divertido com os amigos, mas se transformou em um pesadelo que arruinou a família. Uma jovem de 16 anos perdeu a vida, após ser atacada por um tubarão mortal, mas não aconteceu no mar, mas sim no rio. Detalhes arrepiantes

Ele decidiu se tratar por um dia Em nome do entretenimento e brincar com as amigas, mas das águas do rio em que decidiu mergulhar, nunca mais se levantou.

A jovem vítima de um ataque brutal tinha apenas 16 anos por um tubarão Aconteceu tão de repente e sem que as pessoas que estavam com ela pudessem fazer algo para salvá-la. A história se passa às margens do rio Swan, a uma curta distância da Fremantle Traffic Bridge em North Fremantle, um subúrbio de Perth, na Austrália.

Horror no rio: jovem de 16 anos foi atacado e morto por um tubarão

A garotinha se chamava Stella Berry e ela só queria aproveitar algumas horas de lazer em um passeio de barco. Mas em algum momento 16 anos Ela decide mergulhar, sem saber do grande perigo associado à possível presença de tubarões naquelas águas. Infelizmente, um deles estava próximo: era um tubarão touro, assim que percebeu o movimento a alguns metros de distância, aproximou-se, e investiu contra a jovem que nada pôde fazer para fugir dela e voltar para o barco, tudo diante dele dos olhos horrorizados de alguns amigos, em choque pelo que aconteceu.

A história aconteceu em uma área muito popular entre o povo, o que levou as autoridades a não levarem a sério o que aconteceu e a lançar com urgência um sistema de rastreamento e localização de todos os espécimes de tubarão-touro nadando nas águas da boca do tubarão. Rios pelicanos e enlatados.

Morto por um tubarão: como evitar outras tragédias

Portanto, todas as amostras serão nomeadas com: il programa de rotulagem Já existe, mas será expandido para ajudar “os pesquisadores a aprender mais sobre os movimentos do tubarão-touro e construir uma abordagem baseada em evidências para mitigar os impactos dos tubarões em nossos estuários”; As palavras de Rhys Whitby, ministro do meio ambiente local, ainda não foram questionadas pela mídia Terrível acidente.

Especialistas disseram que Tubarão touro É a única espécie que também vive em cursos de água doce e são sobretudo as fêmeas que sobem os rios, entre o verão e o outono, para dar à luz. O objetivo agora é conseguir rastrear movimento de cada amostra Assim podemos criar um sistema de alerta que nos permitirá evitar que tragédias como a das últimas horas se repitam.