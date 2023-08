O depoimento viralizou: “Eu viajei quase 5.000 quilômetros e fui ao casamento errado”.

Há pessoas que viajam de um continente para outro para assistir a um casamento ou outro evento especial. O que é pior do que viajar quase 5.000 km para assistir ao casamento de um casal e chegar ao local errado – além do mais, apresentar-se a completos estranhos?

No alvorecer da Internet, nos Estados Unidos e em todo o mundo, a expressão em inglês tornou-se muito popular: “Epic fracasso”. Como você pode imaginar, isso indica uma falha ou erro grande o suficiente para entrar para a história. Uma garota chamada Arti, registrada como a primeira alimentadora de sementes no TikTok, conseguiu uma há alguns dias, viajou 5.000 km e … se casou errado. Aqui está sua história, às vezes incrível, contada pelo protagonista.

Como pode ser visto no vídeo, o tiktoker está na companhia de noivo, noiva e irmão do ex. No entanto, este é o par errado. “Caitlin e Stephen 12 de agosto de 2023 Obrigado por estar presente em nosso dia especial”, lê-se na placa na entrada do templo. Em seguida, o irmão da noiva, Aarti, aparece com uma cerveja na mão, que diz literalmente: Bem, você veio dos Estados Unidos para a Escócia e se casou da maneira errada. Ela admite: “Isto está certo”. O noivo confirma: “Você veio ao meu casamento… e minha esposa!”. Isso mesmo: a moça, que mora nos Estados Unidos, pegou um avião para a Escócia para estar presente no casamento de uma de suas melhores amigas.

Aparecer no casamento errado: eis o porquê

Depois de se despedir dos noivos “errados”, a moça chamou um táxi via Uber e apareceu no casamento “certo” da amiga. A boa notícia é que o lugar não ficava longe; A má notícia é que quando ela chega, a missa está quase acabando e ela perde o momento do amigo e marido Eles declararam um fatídico sim. Dois dias depois, a menina explicou o que aconteceu exatamente: “Do apartamento onde estava hospedada, liguei para o Uber e pedi que me levassem até lá Pollockshoe Burg Hall. No entanto, o local correto era Pollokshields Burgh Hall“. Felizmente para ele, as duas cidades com nomes quase idênticos são muito próximas e, uma vez que ele entendeu o que havia acontecido, levou alguns minutos para chegar à cidade correta de táxi.

Uma vez no local, ela admitiu que o pai do noivo estava “muito zangado” porque um de seus melhores amigos havia chegado tarde, mas ele terminou no final do dia e eles beberam juntos.. esquecer. Em contraste, tanto a noiva quanto o noivo estavam “muito quietos”, apesar de sua ausência na missa. Alguns escoceses admitiram, em seus comentários sobre o vídeo viral, que eles próprios confundem Pollockshields com Pollockshoe. Diz-se que todos os casamentos são inesquecíveis, e este certamente será inesquecível não só para os noivos, mas também para Ari. Ela provavelmente será irritantemente precisa com os taxistas de agora em diante.

