GB: Johnson ganhou 4,7 milhões em seu segundo emprego em 14 anos – Ultima Ora

(ANSA) – LONDRES, 12 de novembro – O primeiro-ministro britânico Boris Johnson nos últimos 14 anos, nos quais também foi deputado e prefeito de Londres, recebeu mais de 4 milhões de libras em atividades legais e declaradas (4,7 milhões de euros)).



É o que lemos em artigo do Financial Times, que destaca como o líder conservador tem lembrado nos últimos dias a seus parlamentares que se dediquem “acima de tudo aos seus eleitores”.



Ele o fez em meio ao escândalo de má prática (“corrupção”) que afligiu seu partido justamente por causa dos segundos empregos “de ouro” de vários parlamentares conservadores e que levou à renúncia do ex-ministro Owen Patterson e à “partida” de as investigações do Painel Disciplinar de Westminster do queixoso No ano anterior, Sir Geoffrey Cox. Os ganhos “extras” de Johnson estão relacionados principalmente à sua gestão no 10 Downing Street em 2019: milhões vêm de suas atividades como escritor, jornalista e colunista do Daily Telegraph e de vários discursos em conferências. Os problemas do partido no poder não param por aí.



O sindicato dos servidores públicos, o FDA, abriu um processo contra um alegado encobrimento de um ano atrás atribuído ao governo Johnson por alegações de intimidação de funcionários visando a ministra do Interior, Priti Patel. A verdadeira “inocência” do primeiro-ministro contrastou fortemente com as conclusões de um relatório interno independente e levou à renúncia imediata de Sir Alex Allan, chanceler e juiz dos Padrões de Conduta Ministerial. (Lidando).