Covid Europe, quarta onda e bloqueio. Registro de lesões na Alemanha

A quarta onda de Covid está progredindo na Europa. Hoje, a palavra ‘bloqueio’ voltou, de várias maneiras e graus, aos temas atuais, à medida que as infecções por coronavírus aumentam em todos os lugares, bem como as hospitalizações: os países recorrem a novas regras e restrições. “O desafio da Covid continua. Como vocês podem ver, os números na Europa são números que devem indicar um grande interesse. A Organização Mundial da Saúde nos últimos dias indica claramente que existe um estágio de ressurgimento do vírus na Europa.” O Ministro da Saúde destacou a necessidade de “insistir que o investimento prioritário que fizemos nos últimos meses é a campanha de vacinação”. Roberto Speranza.

Alemanha A Alemanha registrou um novo recorde de lesões, já que mais de 50.000 novos casos foram confirmados em 24 horas. O Instituto Robert Koch relatou 50.196 novas infecções e mais 235 mortes. Os casos confirmados de coronavírus por um período de sete dias por 100.000 habitantes aumentaram para 249,1. Na quinta-feira, o número era 232,1 e o boletim informava 39.676 novos casos e 236 mortes. Desde o início da epidemia na Alemanha, foram confirmadas 4.894.250 infecções, com 97.198 mortes.

“Temos que nos preparar para o inverno, e o vírus ainda está entre nós e ameaça a saúde dos cidadãos”, disse Olaf Schulz, o atual vice-chanceler, ministro das finanças e potencial conselheiro do futuro governo alemão. Schulz enfatizou a necessidade de uma nova “grande campanha de vacinação” para que mais pessoas se vacinem contra a Covid. A taxa de vacinação na Alemanha ainda é inferior a 70%.

Áustria A Áustria está caminhando para o fechamento dos não vacinados. “Agora está claro que o inverno e o Natal não serão confortáveis ​​para aqueles que não foram vacinados”, disse o primeiro-ministro austríaco Alexander Schallenberg, em outra indicação de que o governo está adotando medidas de bloqueio para aqueles que não foram vacinados. Doença do coronavírus. Nas últimas 24 horas, a Áustria registrou um recorde de 11.975 infecções. A taxa de infecção em sete dias subiu para 751 casos por 100.000 habitantes, três vezes mais que a Alemanha, que já está lutando. Schallenberg descreveu a taxa de vacinação da Áustria em 65% da população como “vergonhosamente baixa”. Com o aumento da infecção, em poucos dias os não vacinados podem ser submetidos a medidas rígidas, continuou o primeiro-ministro, pedindo a todos que se vacinem o mais rápido possível.

Holanda A Holanda pode ser o primeiro país da Europa Ocidental desde o verão a reabrir, embora parcialmente. As emissoras locais informaram que, nesse sentido, esta é a proposta do grupo de especialistas que assessora o governo holandês sobre as medidas a serem tomadas para limitar as infecções. O governo do primeiro-ministro interino, Mark Root, deve tomar uma decisão sobre isso a partir de hoje.

Entre as medidas restritivas que o governo cogita, conforme especifica a rádio, estão o cancelamento de eventos, o fechamento de teatros e cinemas e o fechamento antecipado de bares e restaurantes, enquanto as escolas permanecerão abertas. Após um fechamento parcial de duas semanas, de acordo com especialistas, a entrada em locais públicos deve ser restrita a pessoas que foram vacinadas ou recuperadas recentemente. Na semana passada, a Holanda reintroduziu as máscaras faciais e expandiu a lista de locais que exigem a entrada verde. Os casos do novo coronavírus quase dobraram na semana passada, com uma taxa de infecção semanal de mais de 400 por 100.000 habitantes.

Na Holanda, ontem, 16.364 novos casos de coronavírus foram registrados em 24 horas, número que não ocorria desde o início da epidemia. O anúncio foi feito pelo Instituto Nacional de Saúde Pública e Meio Ambiente, confirmando 26 mortes por complicações no último dia. O recorde anterior remonta a 20 de dezembro, quando foram confirmados 12.997 casos.A taxa diária de infecções na Holanda também atingiu um novo recorde. Nos últimos sete dias, na verdade, 86.384 pessoas testaram positivo para Covid-19, uma média de 12.341 pessoas por dia. O maior número de infecções foi registrado em Amsterdã, com 616, seguido por Rotterdam com 586 novos casos, Haia com 389 casos e Utrecht 263.

Bulgária A Bulgária apelou à União Europeia para ativar o mecanismo de proteção civil para receber ajuda para lidar com a terrível onda de Covid que atinge o país da UE com a pior taxa de vacinação. O Ministério da Saúde búlgaro, salientando que devemos nos preparar “no caso de uma súbita exacerbação da epidemia”, pediu para receber oxigênio, respiradores e camas de outros países da UE.

Na Bulgária, na semana passada, houve uma média de 22,8 mortes de Covid por milhão de habitantes, contra a média da UE de 3,1. Isso se compara à menor taxa de vacinação, apenas 22,8%, em comparação com 65,2% da média europeia.

GB – 42.408 casos de Covid-19 foram registrados em 24 horas na Grã-Bretanha e 195 pessoas morreram devido a complicações atribuíveis à infecção. Isso é provocado pelo relatório do governo de Londres, que na quinta-feira relatou 214 mortes e 39.329 infecções.

Rússia – O número de mortes de Covid ainda é muito alto na Rússia, onde outros 1.237 pacientes morreram, pouco menos de 1.239, o maior número registrado no dia anterior até agora. Em 24 horas, 40.000 infecções foram excedidas, com exatamente 40.759 novas infecções de acordo com dados no site da TASS. As autoridades russas estão esperando para ver se a suspensão desta semana das atividades de trabalho para trabalhadores não essenciais poderia ter o efeito de reverter a tendência de contágio.

de acordo com O mapa europeu do status de Covid-19 é atualizado todas as semanas pelo ECDC, a nível europeu, há quase uma divisão: toda a parte oriental da Itália é vermelho escuro ou vermelho. Em detalhes, Áustria, Eslovênia, Croácia e Bulgária aparecem exatamente do mesmo vermelho escuro, assim como Lituânia, Estônia e Letônia. Outros estados do bloco central e nordeste. Pequenas áreas amarelas permanecem apenas na Suécia e na Noruega. Por outro lado, os países a oeste e noroeste da Itália têm predominância do amarelo: por exemplo, França, que tem uma pequena área em vermelho, Portugal (todos em amarelo) e Espanha, além da cor amarela predominante algum verde e áreas vermelhas. A Irlanda se destaca apenas no vermelho escuro.