Lukashenko ameaça interromper transferência de gás para a União Européia – Ultima Ora

(ANSA) – MOSCOU, 11 de novembro – Alexander Lukashenko ameaçou cortar o transporte de gás para a Europa através do gasoduto Yamal-Europa se a União Europeia estender as sanções. “Estamos fornecendo calor à Europa e, além do mais, eles ameaçam fechar as fronteiras. E se cortarmos o fornecimento de gás natural?” disse o presidente bielorrusso.



“Certamente não nos permitimos ter medo das ameaças de Lukashenko”, a resposta distante do comissário de Economia da UE, Paolo Gentiloni. “Quando falamos da autonomia energética estratégica da UE – afirmou numa conferência de imprensa – será essencial a médio prazo; e a curto prazo, é claro, temos de trabalhar para tirar o máximo partido das relações existentes, com o Norte África, Noruega e Rússia ”, sublinhou.“.



A líder da oposição bielorrussa Svetlana Tikanovskaya também interveio sobre a ameaça de bloquear o trânsito de gás para a Europa, que disse que Lukashenko era “hipócrita” e que tal decisão seria “mais prejudicial para a Bielo-Rússia do que para a UE da Bielo-Rússia.” (Lidando).