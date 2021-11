Covid, infecção atinge Europa Central: Holanda em bloqueio parcial, especialistas alemães pedem ‘redução de contatos’

Do leste o A Europa CentralA retomada da epidemia agora é surpreendente e preocupante AlemanhaE Holanda NS Bélgica. depois, depois BulgáriaE Romênia NS Eslovênia Em extrema dificuldade devido ao grande número de pacientes forçados a procurar atendimento médico, cabe agora a um novo trio de países – junto comÁustria, que atira Seguro não vacinado – Aceleração ao contrário da quarta onda. A situação é considerada “Muito perturbador” em dez países e “alarmante” em dez outros, explicou o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) (Ecdc) Ben 27, Bélgica, PolôniaHolanda e Bulgária Croácia, República Checa, Estônia, Grécia, Hungria E a Eslovênia está na categoria de maior preocupação, de acordo com a última avaliação de risco do centro com sede em Estocolmo.

Quanto à Holanda, o primeiro-ministro Mark Rutte anunciou seguro parcial a partir de três semanas Começando no sábado. Entre as ações realizadas Bares e restaurantes fecham às 20h e lojas de mercadorias não essenciais às 18h. Os torcedores também estão longe dos estádios. A gama de lugares onde a faixa verde deve ser mostrada foi expandida. Rutte destacou que “o vírus está em toda parte”, lembrando que, com o fechamento parcial, seria um “golpe severo” no aumento das infecções. As restrições serão aplicadas pelo menos até a próxima fase 4 de dezembro. Entre as medidas está também uma forte recomendação para trabalho inteligente Só deve ser evitado se for indispensável – et al. Recebe até 4 pessoas na casa. No local de trabalho vai voltar distanciamento social Obrigatório 5 metros. Seguro – mas com limitações de capacidade – Cinema NS Estágio. Takeaway permitirá e Não há toque de recolher. O governo também iniciará imediatamente a terceira dose para cidadãos com 80 anos ou mais.

Também há Alemanha Move-se para novas “amplas” restrições à vida pública, a pedido de Instituto Robert Koch Com Chamada urgente Contra 48 horas quase confirmado 100 mil novos casos e registrar a ocorrência 236,7 a cada 100 mil. Os especialistas da Rki estão pedindo ‘Cancelar ou me banir grandes eventos Sempre que possível ”e“ todos os outros contatos não essenciais são minimizados. ”Uma conferência de imprensa conjunta do Ministro da Saúde está agendada para hoje Jens Span Rki cabeça Lothar WheelerComo o DPA espera, dados 50.000 casos na quarta-feira e 48.640 casos confirmados nas últimas 24 horas. Orientador Angela Merkel Governantes se encontrarão 16 estados federais Na próxima semana, o Parlamento irá considerar uma lei para um novo quadro jurídico para as restrições de inverno.

Uma nova recuperação em infecções e hospitalizações de Covid-19 também foi registrada na Bélgica: o Centro Nacional de Crise relatou um Aumento de 42% de infecções e 20% de admissão relacionado ao vírus Corona. intervalo Férias de outonoEspecialistas destacam que o aumento do número de casos teria afetado o número de casos. Enquanto isso, o chanceler austríaco Alexander Schallenberg não descarte um Fechar porque eu sou Não vacinado Nacionalmente, depois que a Alta Áustria anunciou que havia tomado essa medida para quebrar a curva de infecções. Sem seguro vax ‘Parece inevitável’Especificando que não haveria “paralisação solidária” de vacinadores, Schallenberg disse: “Não entendo por que dois terços da população deveriam restringir Liberdade Só porque um terço deles hesita “em vacinar”, acrescentou o chanceler. “Isso é incrível Natal Seria inconveniente para os não vacinados. “

A expansão para a Europa Central, continente que voltou a ser destaque da Organização Mundial da Saúde, surge após uma explosão de casos nos países orientais, onde a epidemia parece não estar diminuindo. Rússia está registrada 40123 novos casos NS 1235 mortes Devido à doença. O vírus também continua a se espalhar na Eslovênia, onde as curvas de infecção e mortalidade não estão diminuindo e a situação nos hospitais continua crítica. Confirmado na quarta-feira 3568 novos positivos Dos 9.068 testes moleculares realizados, a taxa de incidência é igual a pouco menos de 40%, um número que permaneceu muito alto por várias semanas. O que preocupa as autoridades sanitárias é a situação em Hospitais. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde Pública (Nijz), atualmente existem 920 no hospitalDestes, 212 estão em terapia intensiva. O número de novos casos de infecção por duas semanas por 100.000 residentes é o equivalente a 1.894 casos, elevando o total de casos positivos registrados para 39.343. Assim, a capacidade de cuidar da saúde permanece em seus limites. Departamento de Pediatria emHospital Maribor saber de Sem aparelho de respiração Disponível para crianças mais novas, enquanto Clinic Ljubljana Ele defendeu o uso racional dos serviços hospitalares.