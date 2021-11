EUA, Bannon é acusado de indignação perante o Congresso

Steve Bannon, o ex-estrategista Donald Trump que desafiou a intimação emitida pelo Comitê para investigar os eventos de 6 de janeiro no Capitólio, foi acusado de desacato ao Congresso. Se condenado, de acordo com relatos da mídia americana, Bannon corre o risco de até um ano de prisão e multa de até US $ 100.000. De acordo com reportagens da CNN, que cita uma fonte próxima ao arquivo, ele deve comparecer ao tribunal na segunda-feira. O caso foi encaminhado a um juiz do Tribunal Distrital nomeado por Trump, Carl Nichols.

Ao se recusar a testemunhar, Bannon – que um dia antes do ataque ao Congresso deu em seu podcast indicações precisas de um desejo de tomar medidas dramáticas – apelou ao privilégio executivo, que Trump invocou como ex-presidente para se recusar a entregar o poder ao comitê . documentos de gestão.

Arquiteto da vitória eleitoral de 2016, graças em grande parte ao ativismo do site de extrema direita Breebart que dirigia, Bannon passou uma curta temporada como estrategista na Casa Branca, onde foi demitido em agosto de 2017. No ano passado, ele foi preso e acusado de fraude Apoiadores de uma campanha para arrecadar fundos privados para a construção do muro na fronteira mexicana.