Covid: Fauci, o fim da crise global ainda está longe – Última Hora

(ANSA) – PADOWA, 13 de novembro – “Embora estejamos nos aproximando do fim do segundo ano da pandemia de COVID-19, o fim desta crise de saúde global ainda está longe e ainda restam desafios importantes.” Isto foi afirmado por Anthony Fauci, conselheiro pandêmico do Presidente Biden, em uma mensagem de vídeo enviada ao encontro CUAMM-Médicos com a África, que acontece em Pádua.



“Apesar dos impressionantes sucessos científicos no rápido desenvolvimento de muitas vacinas seguras e eficazes – continua Fauci – sua distribuição, bem como a distribuição de vários tratamentos, não tem sido a mesma em todo o mundo.



Uma situação dolorosa é clara para você que trabalha na África.



Nós temos que fazer melhor. Temos o dever moral de proteger os pobres e vulneráveis, embora a eficácia da resposta à pandemia seja mesmo em países ricos com acesso total a vacinas e tratamentos, você enfrenta desafios difíceis. ”



Foucault observa então que “o que aprendi é importante como as divisões sociais são devastadoras. Isso é especialmente evidente no meu país, divisões que minam nossa capacidade de sucesso”, conclui. (Lidando).