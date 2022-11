Ucrânia – Rússia, notícias da guerra de hoje: preços do trigo sobem

Putin: “Os ataques à infraestrutura ucraniana são uma resposta aos drones na Crimeia e são apenas parte do que podemos fazer”

O presidente russo disse que os ataques da Rússia à infraestrutura energética da Ucrânia e o congelamento do acordo do trigo são uma resposta aos “ataques terroristas” de Kyiv contra a base naval de Sebastopol, na Crimeia. Presidente russo Vladimir Putin em uma coletiva de imprensa. “Em parte é assim, mas não é tudo o que podemos fazer”, disse o chefe do Kremlin ameaçadoramente. . fontes Kyiv Afirmou que barragens hidrelétricas foram atingidas no bombardeio, o que levou a quedas de energia em muitas áreas do país. Governador de Kharkiv, Ole Senhopov, Ele afirmou que 140.000 pessoas ficaram sem eletricidade em sua área.