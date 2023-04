Victorio Sgarbi Alcance da perna reta Louis DiMaio. “Vou votar pela saída do euro”, disse Josep Borrell, ex-enviado europeu ao Golfo, Grillino, ex-incendiário. Papel ao qual Giggino foi candidato após o desastre eleitoral com seu novo partido Draghiano, o Compromisso Cívico, nascido das cinzas do “responsável” do Supermario e morrendo logo em seguida devido à ausência de eleitores.

A decisão de Burrell

Bem, nós dissemos, Di Maio conseguiu a cobiçada posição Que foi “referido” pelo então primeiro-ministro Draghi. A nomeação ocorreu no ar, embora os outros candidatos – incluindo o grego Avramopoulos – tivessem todas as credenciais para roubar-lhe a nomeação. Mesmo a oposição do governo italiano de centro-direita, de Antonio Tajani a Matteo Salvini, não conseguiu impedir que a UE reciclasse o ex-braço direito de Pepe Grillo e o mandasse para o Golfo.

Di Maio nomeado

Burrell propôs que “por um período inicial de 21 meses, começando em 1º de junho de 2023 e terminando em 28 de fevereiro de 2025.” Na mensagem enviada pela Alta Representante da União Europeia aos embaixadores dos 27 Estados-membros da UE, destacam-se as relações de Di Maio, amadurecidas ao longo dos anos como chanceler: “Devemos manter o ímpeto de nosso forte compromisso com o Golfo – escreve Borrell – para esta conta em Apoio Di Maio Para implementar nossa parceria estratégica com parceiros do Golfo. Agora representantes de 27 países no COPS, o Comitê de Segurança Política, vão discutir o assunto e dar sinal verde para nomeação oficial. Não importa a hora, para Giggino tudo parece ter acabado.

Uma quebra de insolência em Di Maio

Acreditando que Di Maio havia causado algum constrangimento no Golfo, em especial pela desordem no abastecimento militar: Luigi resolveu impedir Venda de armas para a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, o que causou uma forte reação. Obviamente, ele conseguiu consertar as relações. Ou você estará certo Victorio Sgarbi: Na carta referindo-se a Luigi Di Maio como enviado especial da UE ao Golfo Pérsico, Josep Borrell escreve, entre outras coisas, sobre o ex-Grillino: “Seus extensos contatos com os países do Golfo…” Sim, o Golfo de Nápoles . atingido e se afogou.