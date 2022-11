“Ele tem doença de Parkinson e câncer de pâncreas.” Vídeo de terapia intravenosa

Presidente russo Vladimir Putin Ele tem doença Mal de Parkinson Na fase inicial “e”Câncer de pâncreasIsto é o que vazou de documentos secretos divulgados por alguém luz indicadora interno para Kremlin. O líder russo por muito tempo tem sido o foco de inúmeros rumores confirmando sua saúde, rumores que Moscou nega regularmente. mas agora E-mail De uma fonte de inteligência russa, citada pelo jornal britânico “The Sun”, parece confirmar o que foi considerado mera especulação.

Putin, de câncer de pâncreas: documentos de espionagem

Os documentos, escritos pela fonte, diziam: “Posso confirmar que ele tem doença de Parkinson em estágio inicial, mas ele já está progredindo. Este fato será negado de todas as formas possíveis e ocultas. Putin está regularmente cheio de todos os tipos Esteróides pesado e inovador injeção Analgésicos para impedir a propagação do câncer de pâncreas recém-diagnosticado. Ou seja, causa-lhe muita dor, e inchaço em seu rosto como eu lapsos de memória Eles não são nada além de efeitos colaterais.”

“Em seu círculo próximo – continua a fonte secreta – há rumores de que, além do câncer de pâncreas, que está se espalhando gradualmente, Putin também tem Câncer de próstataPutin foi visto recentemente com traços claros de Quarto tratamento No dorso da mão é realizada terapia de infusão intravenosa que fornece vitaminas, minerais, oligoelementos e aminoácidos com o objetivo de restaurar e rejuvenescer o organismo.

Magreza e tosse constante

O canal do Telegram General SVR há muito argumenta que a saúde do Kaiser está em grave risco. O mesmo canal informou na semana passada que os parentes de Putin estão preocupados com crises de tosse, náuseas persistentes e falta de apetite, depois que ele supostamente passou por um exame médico. Seu círculo se preocupava que sua Magreza e tosse constante tornou-se claro. Embora pareça visivelmente inchado, o presidente russo, segundo o general SVR, perdeu 18 quilos nos últimos meses.