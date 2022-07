Assim, a Rússia oprime e explora a população dos territórios ocupados – Corriere.it

Se não houver eletricidade, como em Mariupol, eles enviam grandes telas de LED montadas em caminhões para a rua para mostrar notícias russas. Eles dizem que os ucranianos são nazistas com ajuda Nazistas alemães e italianosque bombardeiam bairros civis em suas cidades, e se a Rússia não tivesse intervindo, gays e lésbicas europeus teriam forçado todos a participar de suas marchas. Para Russify, o primeiro passo é quebrar a esperança. Eles estão tentando convencer as pessoas de que a Ucrânia nunca será capaz de contra-atacar e que as pessoas simplesmente têm que renunciar, diz Honcharenko. Exatamente como aconteceu na União Soviética. Então, continua o deputado, é fundamental limpar memória: Em Mariupol eles até mudaram o nome para Zhdanov como nos tempos soviéticos. Eles queimam livros e substituem antiguidades ucranianas por símbolos russos. Nas escolas, haverá apenas livros russos contando a mesma velha história de que russos, bielorrussos e ucranianos são as mesmas grandes pessoas, e a Ucrânia, em essência, não existe. Isso já está acontecendo.

Estou na biblioteca da escola em Borova, a aldeia perto de Kharkiv Livros ucranianos desapareceram russo apareceu. Se você coloca alguém em um campo de concentração não porque quer impressioná-lo, mas porque quer Para quebrar a vontade e identidade. Nos territórios conquistados, os russos se comportam da mesma forma, diz o governador de Zaporizhia Staruch. Os procedimentos administrativos seguem inevitavelmente do menor ao maior. O canal Borova Telegram informou que os moradores recebem 15 rublos (25 centavos de euro) por cada coluna decorada com a bandeira russa. Para quem solicitar a nacionalidade do opressor, é atribuído um prémio de dez mil rublos (170 euros) e entre Kherson e Zaporizhia Cerca de vinte mil pessoas, segundo fontes russas, teriam recebido passaporte. O russo tornou-se a rede telefônica, a marca de leite de má qualidade nas lojas, a pensão, a moeda (com a hryvnia ucraniana se transformando em rublos pela metade de seu valor). Os russos são o serviço de ônibussempre vazio, que se conecta com a Crimeia e Pacote de férias de estudo que traz crianças em idade escolar de Kherson para a Crimeia.



Essas medidas também não são um fim em si mesmas, porque aparentemente anunciam um referendo – também Potemkin – para anexar os territórios à própria Rússia se a situação militar no outono permitir. Kirillo Strimosov, vice-chefe da administração civil e militar da região de Kherson, falou recentemente sobre essa possibilidade, e a mesma inteligência militar em Londres a confirma publicamente. Mas nada disso pode ser imaginado sem o apoio dos ucranianos cooperando por conveniência, ambição ou adesão. A área cinzenta é o caso de Volodymyr Saldo, já deputado na Verkhovna Rada, mas sua posição pró-Putin fugaz lhe rendeu sua nomeação como governador de Kherson: agora ele se dirige aos cidadãos via Telegram com a bandeira russa atrás dele. Também o caso de Konstantin Ivashenko, que aproveitou a chegada dos russos para finalmente se tornar uma pessoa em Mariupol. Eles são o novo boné. Mas as histórias nos bastidores sugerem que há uma área cinzenta mais ampla – quem sabe quanto – para aqueles que tentam se convencer e se adaptar em vez de revidar. Mesmo a Ucrânia não está isenta de todos os aspectos da natureza humana multifacetada.