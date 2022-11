Netanyahu retorna a Israel, o renascimento da extrema direita – o mundo

A maior participação em Israel em décadas devolve Benjamin Netanyahu ao poder. A maioria com uma dose plena de direita, que ela liderou este ano e alguns meses desde a oposição, foi endossada por pesquisas de opinião das principais emissoras de televisão com 61/62 assentos no Knesset de 120 assentos, totalizando o que eles necessidade de governar o país. Assim, o “Rei Bibi” recuperou o cetro na quinta eleição em 3 anos, derrubando o bloco diversificado de seu principal oponente, o atual primeiro-ministro Yair Lapid, para 54/55 assentos. Uma vitória – se a contagem real dos votos confirmar a saída – coloca o primeiro-ministro mais antigo da história de Israel de volta ao comando, ainda mais do que o pai do país David Ben-Gurion.

Seu partido Likud ganhou 30 assentos e 24 assentos de Lapid. A votação também sinaliza o sionismo religioso de Itamar Ben Gvir, um extremista racista antiárabe de direita que quer anexar toda a Cisjordânia sem conceder direitos aos palestinos, e que pretende relaxar. Regras de engajamento para soldados, agentes e feijão da Suprema Corte, bastião constitucional de Israel. Ele – e seu camarada Bezalel Smotrich – conquistaram 14/15 cadeiras: uma vitória histórica, segundo todos os analistas e comentaristas. Ben Gvir já hipotecou a vitória ao pedir ao Ministério da Segurança Pública nos últimos dias. Será difícil para Netanyahu dispensar esses assentos, mesmo que os Estados Unidos e os estados do Golfo, liderados pelos Emirados Árabes Unidos, avisem o ex (e futuro) primeiro-ministro que a entrada de Ben Gvir no governo só terá repercussões negativas no Acordos Abraâmicos. Depois, há os partidos religiosos, trabalhistas, o Meretz de esquerda e o partido árabe islâmico liderado por Mansour Abbas (grande aliado de Labid), enquanto os comunistas de Hadash Tal permaneceram no exterior.

O que chamou a atenção, no entanto, foi a participação: aos 20, era de 66,3%, quase 6 pontos a mais do que as eleições de março de 2021. De qualquer forma, foi a pesquisa mais movimentada desde 1999. Ciente dos perigos de um impasse político que levou a todos os partidos que haviam assumido repetidamente em Israel seus eleitores para irem às urnas. Começando com o primeiro-ministro Yair Lapid que – depois de votar no início da manhã em uma estação de votação perto de sua casa em um subúrbio de Tel Aviv com sua esposa Lehi – exortou os israelenses a expressarem suas escolhas. “Vá e vote hoje pelo futuro de nossas crianças e o futuro de nosso país.” Benjamin Netanyahu não foi menos. Como fez em todas as eleições anteriores, o ex-primeiro-ministro, por meio de seu Facebook, chamava constantemente seus apoiadores do Likud para ir às urnas. Hoje ele vagou em alguns shoppings alegando que a afluência à esquerda era alta, enquanto a direita fica para fazer compras.

Ben Gvir fez a mesma pressão, chegando a alugar um helicóptero para ir à região central do país. Ben Gvir – contra quem todo o atual bloco Lapid ergueu um muro condenando o que chamou de ideologia racista e fascista – votou em Kiryat Arba, um assentamento judaico na Cisjordânia. À noite, a chamada final para Lapid e Netanyahu: mobilizar seus eleitores confirmou que os blocos estão “face a face”. Mas no final, o mágico, outro apelido de Netanyahu, parece ter vencido. Agora – se os dados reais confirmam os grupos de saída – cabe ao presidente Isaac Herzog iniciar as consultas: o nome no topo da lista é novamente Benjamin Netanyahu.

O primeiro-ministro disse que “a ascensão de partidos religiosos de extrema direita nas eleições israelenses, de acordo com pesquisas de opinião da televisão, é um resultado natural das crescentes manifestações de extremismo e racismo na sociedade israelense, que nosso povo vem sofrendo há anos.” A agência de notícias Ma’an citou Muhammad Shtayyeh, presidente da Autoridade Nacional Palestina.