Variante Omicron, África do Sul: “Desde os primeiros dados, doença leve, cuidado com os idosos e frágeis”

Doença leve sem sintomas importantes A taxa de atenção sobre a variável parece ter atingido o pico. “O novo coronavírus Omicron causa uma doença leve sem sintomas significativos”, disse Angelique Coetzee, presidente da Associação Médica da África do Sul, país de origem do vírus e que o isolou.

medo mais fraco No entanto, o Dr. Coetzee observou que os idosos e as pessoas com doenças ainda podem estar em risco. Ela afirma que a possibilidade de uma nova variante já surgiu há vários dias, devido à presença na clínica particular que dirige em Pretória de pessoas que apresentavam sintomas que inicialmente não pareciam característicos de Covid.

Estou sentida Pessoas de todas as raças apresentavam sensação de cansaço, crianças com o coração acelerado, mas ninguém apresentava um dos sintomas mais comuns da nova infecção por coronavírus, a saber, perda do paladar e do olfato. “Seus sintomas eram muito diferentes e leves dos que tratei anteriormente”, disse o diretor médico da África do Sul, que está na profissão há 33 anos. Em 18 de novembro, quando quatro membros da mesma família testaram positivo e desenvolveram sintomas, Coetzee disse ter informado o comitê científico que coordena as políticas de vacinação e tratamento. Algumas dezenas de seus pacientes tiveram resultados positivos, pelo menos metade dos quais não foram vacinados.

Uma infecção mais contagiosa, mas menos mortal Coetzee expressou preocupação com os idosos, que estão em maior risco, especialmente se tiverem doenças cardiovasculares ou diabetes. Segundo o chefe de saúde pública de Israel, Sharon Alroy-Peress, a possibilidade de transmissão da nova variante Omicron da Covid-19 é “muito alta”, mas ao mesmo tempo – frisou – nos casos de vacinados a doença é “muito forte”. uma luz “. READ Reportagem de Kandahar, onde há quem diga não à violência talibã - Corriere.it

Uma série de testes para avaliar a eficácia da vacina Do ponto de vista virológico, com estudos para avaliar os efeitos da vacinação, vai demorar alguns dias para podermos fazer uma série de testes laboratoriais em animais, após os quais serão necessárias cerca de duas semanas para rever o efeito na população.

Presidente sul-africano: ‘Eles cancelaram a proibição de voos’ O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa apelou ao mundo para “levantar imediatamente o bloqueio de voos” de seu país. Em discurso à nação, após a descoberta da variante Omicron, disse então que, por enquanto, não existem novas restrições para combater a Covid mas que a possibilidade de um compromisso de vacina seria explorada em algumas circunstâncias.

União Europeia: ‘É uma corrida contra o tempo’ No resto do mundo, os governos estão se preparando para uma “corrida contra o tempo” para enfrentar a variante Omicron. Isto foi afirmado pela Presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen. “Estamos levando a variante muito a sério. Levará de duas a três semanas para ter uma visão completa das características dessa mutação – acrescentou ele -. A prioridade, em primeiro lugar, é a vacinação e receber a terceira dose. A segunda prioridade é manutenção das máscaras. E distanciamento social ”.

Londres pede uma reunião urgente com os ministros da saúde do G7 Na Grã-Bretanha, o governo convocou uma reunião urgente dos ministros da saúde do G7 na segunda-feira para discutir a evolução da pandemia relacionada à fórmula.