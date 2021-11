Ilhas Salomão, Fiji enviará 50 soldados com forças da Austrália – última hora

(ANSA – AFP) – Honiara, 29 de novembro – Fiji está destacando 50 soldados de uma força de paz liderada pela Austrália para as Ilhas Salomão, dias depois de tumultos devastarem parte da capital Honiara. O anúncio foi feito hoje pelo primeiro-ministro de Fiji, Frank Bainimarama.



“Para garantir a segurança e o bem-estar de nossos irmãos e irmãs do Pacífico nas Ilhas Salomão, 50 soldados de Fiji serão enviados para Honiara amanhã como parte de uma unidade integrada reforçada das forças australianas para ajudar a manter a paz e a segurança”, disse ele . Bainimarama tweetou.



Este reforço levará a força de paz a cerca de 200 soldados e policiais, principalmente australianos, com a participação de 34 homens de Papua-Nova Guiné. A crise das Ilhas Salomão estourou na semana passada com três dias de tumultos em Honiara em meio a uma população lutando contra a pobreza, a fome e a raiva por causa das políticas governamentais em um país de 800.000 habitantes. O governo é acusado de corrupção e é responsável perante Pequim e outros interesses estrangeiros. Durante os distúrbios, nos quais pelo menos três pessoas foram mortas, os manifestantes tentaram incendiar a residência privada do primeiro-ministro e do Parlamento, antes que a polícia os dispersasse com gás lacrimogêneo e tiros de advertência. Hoje, os residentes da capital continuam a limpar a cidade, pois Chinatown se transformou em um campo de entulho. (ANSA – Agence France-Presse).