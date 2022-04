Veterano sírio na frente ucraniana: Putin liga para Dvornikov

No momento, não houve confirmações oficiais de Moscou, mas de acordo com várias fontes ocidentais conhecidas como “certificadas e confiáveis” por BBCa partir de Kremlin A ordem de alteração atingiu o topo uma tarefa no Ucrânia. Deve ser o general nos próximos dias Alexandre Dvornikov Para liderar o exército russo envolvido na guerra.

A perspectiva teria caído sobre ele principalmente por sua experiência em República Árabe da Síria. Dvornikov é realmente listado como um dos principais veteranos da operação conduzido por Moscou em conjunto com o exército sírio desde setembro de 2015. Um processo que ainda está em andamento, mas que atingiu seu principal objetivo: manter o presidente Bashar al-Assad no poder.

BBC: A Rússia está mudando sua liderança militar. De acordo com uma autoridade ocidental não identificada, o general Alexander Dvornikov, que tem experiência na Síria, liderará o exército em meio ao desejo do Kremlin de alcançar “algum tipo de sucesso” antes de 9 de maio, quando o país comemora a vitória na Segunda Guerra Mundial. pic.twitter.com/O78htRBBgp Kiev Independente 8 de abril de 2022

Assim, a missão foi tão bem-sucedida que permitiu aos russos manter a integridade de um governo aliado na sensível região do Mediterrâneo. Moscou agora, após as pesadas perdas sofridas e após a retirada de Kiev, gostaria de seguir o exemplo da Síria em solo ucraniano.

Uma fonte russa disse à BBC: “Dvornikov tem uma tremenda experiência em operações russas na Síria – esperamos que ele melhore o comando geral e o controle das forças russas na Ucrânia”.

De fato, uma das principais preocupações dos russos neste primeiro mês e meio da guerra era estrutural Comando Dos processos, que são muito distrativos e pouco funcionais. O grande número de generais mortos em campo não seria acidental. Assim que pisaram na Ucrânia, os russos “esticaram” excessivamente as linhas, forçando muitos generais a se moverem entre a frente e a retaguarda.

Isso criou, entre outras coisas, uma dispersão na cadeia de comando e uma Telecomunicações Nas entrelinhas, os vários departamentos foram julgados como não indo bem. Então Dvornikov foi chamado para de alguma forma colocar “ordem” dentro das tropas.

Para o Kremlin, sua experiência na Síria será uma importante fonte de Garantia. O general trabalhou aqui por vários anos e foi um dos arquitetos da organização da máquina militar russa no país do Oriente Médio. Em março de 2016, justamente por seu papel na Síria, ele recebeu o título de “Herói da Federação Russa”.

Um reconhecimento justificado acima de todas as suas habilidades demonstradas no comando. Portanto, a principal qualidade que Putin pediu para mudar o ritmo das operações na Ucrânia. A nomeação de Dvornikov pode ser um sinal de que agora é hora de Moscou pensar na missão à Ucrânia como… guerra.

Um termo que foi proibido na Rússia, mas sem dúvida é mencionado no Kremlin quando se trata de mencionar Dvornikov. Um general que já havia conduzido tropas para a guerra e já havia feito guerra e agora tinha que reorganizar um exército que na Ucrânia estava quase convencido de que não precisava lutar.

A missão do general é muito clara: acelerar os planos militares e alcançar resultados significativos na Donbass até 9 de maio. Ou seja, o dia do desfile militar em memória da vitória militar na Segunda Guerra Mundial. Um desfile que Putin vai querer comemorar pelo menos um sucesso.