Guerra na Ucrânia, soldado escapa de drone e vídeo imortaliza massacre de russos – Il Tempo

Ele ouve o barulho do drone e começa a fugir para evitar ser atacado. Um soldado russo inadvertidamente se torna o protagonista do vídeo que imortalizará o massacre do exército de Moscou. O avião de controle remoto o segue em grande velocidade e, enquanto o jovem soldado tenta escapar, duas outras patrulhas militares russas emergiram dos abrigos subterrâneos e tentaram atirar no drone. finalmente. O alvo da aeronave é outro alvo: não muito longe, escondidos nos densos arbustos, há mais dois veículos blindados que serão precisamente bombardeados com mísseis lançados do drone.

“As forças armadas ucranianas destruíram posições inimigas, um dos invasores o expôs enquanto fugia de nosso drone. Graças ao exército em fuga, eles atingiram um veículo de combate de infantaria, vários veículos e soldados” Twitter Twitter Tpyxa, mídia ucraniana junto com forças de Kiev, onde o vídeo horrível do massacre russos.

As Forças Armadas Ucranianas destruíram posições inimigas que foram expostas por um dos invasores que escapou do nosso drone. Graças à hostilidade russa, um ponto forte, um veículo de combate de infantaria, muitos veículos e pessoal foram destruídos.#Ucrânia #Rússia #TPYXA pic.twitter.com/ttwWoE0IXx – ТРУХА⚡️Inglês (@TpyxaNews) 7 de abril de 2022