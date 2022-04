“No futuro previsível…”. Moscou está mudando sua estratégia

Moscou corrige o tiro e detalha suas ações. Está reformulando trajetórias e, em palavras, insinuando alguns novos cenários para o conflito na Ucrânia. A guerra contra Kiev – que o Kremlin não definiu oficialmente como tal – pode terminar com “ futuro previsível O porta-voz de Putin disse: Dmitri PeskovDurante uma entrevista com a Sky News. De acordo com o czar de confiança, de fato, foi possível atingir os objetivos do exército russo e isso poderia levar a uma solução mais rápida para a chamada “operação especial”.

Rússia – anunciou Peskov – “ Espera encerrar a operação especial na Ucrânia em um futuro próximo sem extensões excessivas. O trabalho é realizado no lado militar e por negociadores que estão em contato com seus colegas ucranianos “, continuou o representante do Kremlin, que ontem admitiu francamente pela primeira vez” grandes perdas “Os russos o acusam em conexão com suas forças no contexto de intervenções militares na Ucrânia. E declarações sobre a conclusão da guerra no” futuro previsível “Então, de volta às explicações e perguntas abertas sobre objetivos reais Moscou e em sua realização real (ou não realizada).

A princípio, de fato, o próprio Vladimir Putin falou sobre o “descrédito” do país sob a liderança de Zelensky, enquanto seus associados – na continuação da guerra e no surgimento de algumas dificuldades no terreno – indiretamente baixaram as expectativas. No final de março, em particular, o Ministro da Defesa russo Sergei Shoigu Ele argumentou que o principal objetivo da operação era “libertar” Donbass. Garantias que, ao mesmo tempo, foi acompanhada pela retirada das tropas russas de Kiev e seu reposicionamento na região da região de língua russa do leste da Ucrânia.