Macron, o presidente dos sonhos, “forçado” a lidar com os franceses – Corriere.it

para Aldo Cazullo é nosso correspondente em Paris

Em queda nas pesquisas, o líder do La Rpublique en Marche está essencialmente competindo contra sua impopularidade. As ambições não foram suficientes, ele não conseguiu falar com as classes populares

Emmanuel Macron mal pode esperar para se livrar desta maldita eleição presidencial de 2022 para lançar seu grande projeto: estados unidos europeus, Que sonha em ser o primeiro presidente eleito pelo povo. Mas entre Manu – como o chamam quando querem irritá-lo – e sua nobre determinação há apenas um obstáculo: os franceses. Por que Macron subestimou essa campanha eleitoral tão difícil? aposte em tudoefeito drapeadoefeito da ciência: comandante geral Quem trata (quase) igual a Putin

. Ele negligenciou a França profunda, que nunca o conheceu e agora lhe deu as costas. Nenhuma pesquisa de opinião lhe dá uma derrota na votação, e nenhum observador francês acredita seriamente que Marine Le Pen pode entrar no Eliseu. Mas Macron perdeu quatro pontos e seu oponente oito pontos, Segundo o Ifop, ele levou 26% para 24 no primeiro turno (votação no próximo domingo); E não está claro se o Eliseu está aprofundando a situação para mobilizar o eleitorado, ou se você está realmente começando a temer perder. Certamente não haverá referendo antes de cinco anos, Quando Manu esmagou o 66º fuzileiros navais para 34º, ele caminhou pelo Louvre ao som do hino europeu.

Seu ambicioso projeto. Não uma grande Europa de 27, que os franceses rejeitaram no referendo de 2005, mas um núcleo sólido de grandes países, Onde a Alemanha coloca o dinheiro e os franceses colocam a bomba, O assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, a energia nuclear e, especificamente, o presidente. Italianos e espanhóis seguirão. Macron pensou em tudo, inclusive em seu sucessor: em cinco anos no Eliseu, teria encontrado outro centrista para substituí-lo, Edouard Philippe, que já havia servido como primeiro-ministro.

Porque ele olhou longe demais. Até anteontem ele estava servindo como presidente, não como candidato. Ele pensou que poderia fazer campanha cedo com o Semestre Europeu, Depois, com telefonemas constantes para a fronteira de perseguição de Putin, Para criar a aura mediadora da pior crise desde a Segunda Guerra Mundial. Mas não chegou ao coração de seus compatriotas. Ele não conseguiu falar com o espírito da França que o escolheu em 2017faute de mieux

, por falta de melhor, voltou-se contra ele em parte. Ele não conseguiu, talvez não tenha tentado, livrar-se dele imagem do chefe das diferençasdos vencedores da globalização, para a França dinâmica, que vive na cidade, que estuda, fala inglês, que sabe usar a rede, está aberta ao mundo e que consegue dominar a França rural, baseada no passado, atrasada; Mas eu nunca vou realmente ser capaz de superar isso.

É por isso que Macron é um presidente respeitado por muitos, odiado por muitos e amado por poucos.

Isso não diminui sua coragem. Ele mostrou isso em uma campanha de 2017, quando – assim como valia uma – contou uma anedota sobre seu mentor, o filósofo protestante Paul Ricoeur em um comício. Em maio de 1968, 11 anos e meio antes de Macron nascer, Ricoeur estudava em Nanterre, onde eclodiu a revolução. Um aluno pegou uma lata de lixo e jogou na cabeça. O professor lhe perguntou: Por que você está fazendo isso comigo? Aluno: Porque eu não te dou nenhuma autoridade sobre mim. Ricoeur Gel Him: Meu poder sobre você vem do fato de eu ter lido mais livros. Macron acrescentou um detalhe sagrado: há quem saiba e quem não saiba. Mas aí um adulto, um erro: tem quem tem talento e quem não tem. Aqui, nestes cinco anos Macron enfatizou que é um homem de visão e inteligência. Mas ele não mostrou que estava pronto para reconhecer o talento dos outros. Já que todo mundo tem um.

A província da França, que circula não de táxi ou scooter, mas de diesel, rebelou-se contra ele; O fim dos coletes amarelos foi quando eles começaram a levantar as mãos sobre os policiais e os militares. Mas o exército também se rebelou contra Macron, que substituiu dois chefes de gabinete E na semana passada, o chefe da inteligência, bem como a ordem de retirada do Mali; Em troca, um grupo de generais aposentados escreveu-lhe uma carta um tanto fictícia, descrevendo um país tão rico quanto a França à beira de uma guerra civil. riqueza mal distribuída; Esta eleição confirma que A fração não é entre direita e esquerda, mas entre acima e abaixo da sociedade. Aqueles sem eles votam nos três candidatos anti-regime: junto com Marine Le Pen, Eric Zemmour e o canhoto Jean-Luc Mlenchon, um em cada dois franceses vencerá. Enquanto As festas históricas dificilmente ultrapassarão os 10%: O novo gaullista Vale Becques em nove, a socialista Anne Hidalgo em segundo.

Macron testou a pandemia com seu pedido como teste de vida. O presidente era filho de dois médicos – seu pai Jean-Michel neurologista, sua mãe médica de família francesa -; Sua irmã Estelle é nefrologista, seu irmão Laurent é radiologista e sua cunhada Sabine é ginecologista. Ele inventou o que chamamos de corredor verde e o saudável corredor francês, Luta por vacinas Ontem, o ministro da Saúde anunciou a quarta dose para quem está na faixa dos 60 anos. Então ele pensou que a guerra era outra chance. Mas ela viu o apoio dos fuzileiros navais de Putin crescer.

Macron subestimou demais a campanha Para enviar apenas propostas impopulares: Aumentar a idade de aposentadoria para 65 anos, obrigar os beneficiários de auxílios públicos a trabalhar e iniciar o rodízio de trabalho escolar aos 12 anos. Então o negócio da McKinsey explodiu: Para reformar as pensões, o governo contou com consultores de empresas multinacionais, que recebiam salários, mas não pareciam ter pago um único euro de impostos na França.

Com problemas, Macron está tentando se recuperar nos dias de hoje. Envie entrevistas duramente escritas para jornais. Foi para o noticiário do Canal Um, com bastante base e uma pitada de retransmissão nas sinagogas. Apareceu em áreas remotas do país: terça-feira na Bretanha, em Finisterra, onde termina a França e, portanto, o mundo; Ontem nas Ardenas. Ele relança a mensagem europeia: Precisamos nos tornar independentes, não apenas como nação, mas como continente. Devemos avançar juntos, do controle da imigração à defesa. Só assim poderemos enfrentar a Rússia, a China e até a América. Então depois de mencionar forçar a calma, voltou a invocar Mitterrand: Acredito nos poderes da alma. O velho presidente socialista disse a seus compatriotas em sua última mensagem de Ano Novo. Morreu um ano depois. Macron, o centrista, também precisará da esquerda reformista, de toda a força, de todo o espírito de que for capaz.