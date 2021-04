A Itália ultrapassou 15 milhões de vacinas e 54 milhões de doses chegarão nos próximos três meses

15 milhões de vacinas ultrapassadas. A estrutura do Comissário Francesco Figliolo o torna conhecido. Hoje, às 15h20, o sistema de monitoramento detectou dados de 15.099.777 administrações desde o início da campanha de vacinação: foram utilizadas 87,2% das doses entregues nos territórios. Mais de 400.000 doses da vacina Moderna que chegaram ontem à noite estão sendo distribuídas no Centro Nacional de Pratica di Mare.

54 milhões de doses de vacina estão a caminho

“A Itália receberá 54 milhões de vacinas da União Europeia durante os próximos três meses das quatro que foram aprovadas até agora, três vezes as que foram recebidas até agora.” Isto foi afirmado pelo Comissário do Mercado Interior Thierry Breton, em uma entrevista com Fabio Fazio no Che tempo che fa. “Isso – acrescentou Britton – permitiria que 70% dos adultos fossem vacinados até julho.”

Registro de Lumbria

Umbria é a região italiana com a maior incidência de doses vacinadas de vacinas Covid (vacinação rpt) com base em dados atualizados pelo governo na tarde de 18 de abril. De fato, dos 256.465 fornecidos até agora, 236.547 conseguiram, 92,2%. Melhor do que Veneto, 92 por cento, e a média nacional, 87,2 por cento. Em termos de administração por turmas, na Úmbria, as pessoas com mais de oitenta anos ocupam o primeiro lugar com 93.914.

Infecção no mundo

Enquanto isso, a pandemia de coronavírus registra quase 141 milhões de infecções em todo o mundo e ultrapassa 3 milhões de mortes, de acordo com o orçamento da Universidade Johns Hopkins, que contabilizou mais de meio milhão de novos casos nas últimas horas. Exatamente 3.011.043 mortes foram registradas agora e 140.735.224 infecções desde o início da epidemia no ano passado. Os Estados Unidos, onde a epidemia está diminuindo devido ao impacto de uma campanha de vacinação que garantiu pelo menos uma dose da vacina para metade da população adulta, continua sendo o país mais afetado, com 31,6 milhões de casos e 567 mil mortes. Por outro lado, a epidemia avança no segundo país mais afetado, a Índia, que continua registrando registros diários de mais de 100.000 casos por dia, chegando a 14,7 milhões de casos e 177.000 mortes. O Brasil tem 13,9 milhões de feridos e 371 mil mortes. O México é o terceiro com 212.000.

A decisão sobre a Johnson & Johnson nos Estados Unidos

Anthony Fauci espera retomar a administração da vacina da Johnson & Johnson nos Estados Unidos até o final da próxima semana. “Não quero esperar o comitê consultivo do CDC e do FDA, mas imagino que veremos um retorno com alguma forma de advertência ou restrição”, disse o virologista americano entrevistado pela CNN, em resposta aos que lhe perguntaram se ele acreditou na comissão de vacinação A aguardada decisão será tomada na reunião que convocará na próxima sexta-feira: “Acho que até lá teremos uma decisão – disse – repito – não quero antecipar, mas ainda estou conseguindo essa questão.” “Acho que vamos voltar a usar essa vacina de alguma forma, mas espero que não tenhamos nenhum outro adiamento depois de sexta-feira, pois precisamos de uma decisão de uma forma ou de outra”. O comitê se reuniu na última quarta-feira e não tomou uma decisão que exigisse mais tempo para estudar os seis casos de coágulos sanguíneos agudos nas mulheres vacinadas.





A nova Astrazeneca versus a variante sul-africana

Uma nova versão da vacina Astrazeneca projetada para combater o Coronavírus, que foi documentada pela primeira vez na África do Sul, poderia estar pronta no final de 2021. Sarah Walters, gerente nacional da AstraZeneca na Áustria, disse ao jornal Courier: A vacina AstraZeneca existente era menos eficaz contra a variante mais infecciosa que é mais contagiosa. Foi documentado pela primeira vez na África do Sul. Sobre o atraso na entrega, Walters culpou o “processo complexo” de produção de uma vacina, junto com a demanda extremamente alta decorrente da pandemia do coronavírus: “Tivemos que trabalhar sem manter um estoque. Estamos confiantes de que honraremos nosso compromisso de entregar 300 milhões de doses à União. “A União Europeia este ano.” A União Europeia colocou uma bandeira de alerta na vacina sobre a sua possível associação com coágulos sanguíneos extremamente raros, e a Dinamarca cancelou completamente o uso da vacina e a Grã-Bretanha cancelou aconselhou pessoas com menos de 30 anos a tomar outro tipo de vacina.





Índia, pelo quarto dia consecutivo, com o registro de feridos. Grã-Bretanha e Israel, retomaram os testes

A Índia, que registrou pelo quarto dia consecutivo um número recorde de infecções com 261.500 novos casos, e a capital, Nova Delhi, está fechada desde ontem. Os números em nível global são assustadores, já que o maior nível de todos os tempos de novos casos foi atingido na sexta-feira (829.596 infecções em 24 horas) e um total de 3 milhões de vítimas da epidemia. Mas existem aqueles que partem, como Grã-Bretanha e Israel, com segurança e podem praticar para um verdadeiro retorno à vida normal. No entanto, do outro lado do canal, a cerimônia sem distanciamento social ou máscaras foi confirmada como um evento-teste do plano do governo britânico para sair da pandemia. Cerca de 5.000 pessoas em Liverpool poderão assistir ao show Blossoms em Sefton Park (que pode acomodar 7.500 pessoas em operação plena) em 2 de maio, desde que o teste seja negativo para Covid-19. O espectador terá que fazer um teste rápido, que mostra o resultado em 30 minutos, em uma central instalada no site antes de entrar, de acordo com a Secretaria de Digital, Cultura, Mídia e Esportes. Os participantes também deverão fazer um teste após o concerto e fornecer os dados de contato do Sistema Único de Saúde (NHS) para garantir que possam ser contatados caso surjam resultados positivos no teste.

Israel, desmascarado ao ar livre: testes de normalidade, mas obrigatórios em ambientes fechados

Outro grande marco em Israel: para os residentes, o uso de máscara em locais públicos não é mais obrigatório para lidar com a emergência do Coronavírus. Segundo alguns especialistas, o compromisso interno pode ser cancelado no próximo mês graças a uma queda acentuada dos números no país. Atualmente, o número de pessoas gravemente doentes devido à Covid-19 é de cerca de 200 em Israel: no final de janeiro, o número era de cerca de 1.200. Elegíveis para uma campanha de vacinação: cerca de 5,3 milhões dos 9 milhões de pessoas do país receberam pelo menos uma dose da vacina Pfizer, e não. Apenas um milhão de israelenses com mais de 16 anos são vacinados. Especialistas alertaram que o país ainda não alcançou a imunidade coletiva, mas os efeitos no país estão à vista de todos: a maioria das escolas, por exemplo, foi reaberta totalmente.





O boom da vacinação na Itália Na sexta-feira, 400.000 doses de Moderna chegaram

Enquanto isso, a Itália ainda está longe desses cenários, mas a campanha viu a aceleração que as instituições esperam: 356.000 administrações foram implementadas em um único dia na sexta-feira, um recorde que o ministro da Saúde Speranza espera superar nas próximas semanas. Ontem à noite, 400.000 doses da vacina Moderna chegaram ao Centro Nacional de Pratica di Mare e serão distribuídas às regiões a partir de hoje. Até o momento, cerca de 10 milhões e meio de italianos receberam pelo menos uma dose, 17,5% da população. Apenas 4,4 milhões até o recall. Nesta semana, a taxa de vacinações vacinadas a cada 24 horas chegou a 291 mil. Está aumentando, mas ainda está longe da cota de 500.000 vacinas por dia estabelecida pelo Comissário de Emergência Francesco Paolo Vigliolo. O número de postos de vacinação na região aumentou em 102 unidades, para um aumento de 2.276.