Grã-Bretanha, show sem espaçamento e máscaras como teste para repetição

Do outro lado do canal, o show sem distanciamento social ou máscaras foi confirmado como um evento-teste para a saída do governo britânico da pandemia. Cerca de 5.000 pessoas em Liverpool poderão assistir ao show Blossoms em Sefton Park (que pode acomodar 7.500 pessoas em operação plena) em 2 de maio, desde que o teste seja negativo para Covid-19. Além disso, o telespectador terá que fazer um teste rápido, com o resultado em 30 minutos, em uma central instalada no site antes de entrar, de acordo com relatórios do Ministério do Digital, Cultura, Mídia e Esportes. Os participantes também deverão fazer um teste após o concerto e fornecer os dados de contato do Sistema Único de Saúde (NHS) para garantir que possam ser contatados caso surjam resultados positivos no teste. Relatórios da BBC. O Ministro da Cultura Oliver Dowden disse: “Estamos um passo mais perto do verão dos eventos ao vivo agora que nosso programa voltado para a ciência começou. Testar diferentes configurações e examinar diferentes fatores atenuantes é a chave para trazer grandes reuniões de volta à segurança.” é que “não vai demorar”. Antes que as festas voltem para sempre. ”O secretário de Saúde Matt Hancock disse que os resultados do show“ vão influenciar nossa abordagem para garantir que grandes eventos no futuro possam acontecer com segurança ”.