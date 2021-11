“Aconteceu de novo” – Corriere.it

a partir de Marta Serafini

Julie Ann Ginter, 41, fez o anúncio ela mesma no Facebook após escolher o mesmo transporte pré-natal em 2018. Parabéns dos protagonistas

Será o efeito do primeiro ministro Jacinda ArdernA comunidade pode ser menor e mais dinâmica do que a comunidade europeia, mas as mulheres da Nova Zelândia parecem ser mais livres para agir de acordo com suas preferências do que na Europa ou nos Estados Unidos.

A parlamentar da Green New Zealand, Julie Ann Genter, postou a notícia no Facebook ontem. Ela teve uma filha e foi ao hospital de bicicleta para fazer o parto. Claro, como deveria ser. capacete na cabeça e calças justasCom o marido, ela decidiu chegar à sala de parto assim. Complemente com selfies antes de deitar na cama.

As contrações não eram tão fortes às 2 da manhã, como ela mesma se explicou em um post no Facebook. E então pensamos que poderia ser uma boa ideia. Ginter, um cidadão americano de 41 anos, é um defensor ferrenho da mobilidade sustentável e o ciclismo em geral, como também pode ser verificado em seu perfil no Twitter. Mas não só. Ela foi Ministra da Igualdade de Oportunidades e trabalhou no setor de transportes desde que chegou à Nova Zelândia em 2006.

Enquanto pedalava – a casa de Ginter fica a poucos quilômetros do Wellington Hospital – o trabalho de parto começou. Quando eles chegaram, eles estavam dois ou três minutos separados um do outro. Uma hora depois, tudo acabou e seu marido, Peter, dormia pacificamente com a filha no peito, enquanto ela gostava de tirar fotos.

É claro que a notícia foi captada pela imprensa nacional e internacional e os parabéns da mamãe de todo o mundo. Seus fãs inveterados gostaram de lembrar que não era a primeira vez que Ginter usava sua bicicleta para ter um filho. Na verdade, aconteceu em 2018. Depois do anúncio da gravidez que se seguiu a uma série de abortos espontâneos, como ela mesma dizia, ainda nessa ocasião o ministro optou por duas rodas.

Além da vida pessoal, fica claro como a deputada decidiu fazer uma declaração política de sua decisão. Genter e o Partido Verde da Nova Zelândia apóiam os incentivos do governo trabalhista para encorajar a transição de veículos movidos a gasolina com emissões mais altas para veículos elétricos e híbridos. Mas não só. Ginter também é um defensor ferrenho dos direitos das mulheres e votou pela descriminalização do aborto.

Uma mulher em um país que deixa espaço para mulheres? A Nova Zelândia sempre esteve na vanguarda da igualdade de oportunidades. Enquanto isso, foi o primeiro país a reconhecer o sufrágio feminino em 1893. Então, em 1970, ela foi a primeira MP da Nova Zelândia a dar à luz no cargo e a primeira a amamentar no cargo em 1983. Em junho de 2018, a Primeira-Ministra Jacinda Ardern tornou-se o segundo O líder mundial nasce no cargo. Desde então, houve vários casos de deputadas que levaram seus filhos para trabalhar com elas, algumas das quais optaram por amamentá-los em público. sem o comportamento causar controvérsia particular. Uma situação muito diferente da Grã-Bretanha, onde na semana passada o parlamentar trabalhista da oposição Stella Creasy, que apareceu na Câmara dos Comuns com seu filho de três meses, foi informada de que nenhuma criança pode entrar em Westminster.