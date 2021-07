O noivo se sente mal assim que a noiva chega ao altar e morre

LONDRES – Uma história chocante, a história de Paul Wayne, um britânico de 57 anos que morreu na última sexta-feira enquanto esperava a noiva na Prefeitura, onde o casal organizou o casamento. O casal, que está junto há mais de 20 anos e também tem cinco filhos, organizou o casamento às pressas depois de descobrir que o jovem de 57 anos estava doente.

Ele deveria se casar com sua parceira de longa data e estava totalmente pronto para um sim quando uma doença repentina o atingiu bem no altar, matando-o minutos antes do casamento. É a história angustiante de Paul Wayne, um britânico de 57 anos que morreu na última sexta-feira na prefeitura de Salt Coates, em Ayrshire, no sudoeste da Escócia, onde o casal organizou o casamento. O homem sentiu-se mal enquanto o filho mais velho acompanhava a parceira pelo corredor e, apesar das tentativas desesperadas de salvá-lo primeiro pelos atendentes e depois pelos médicos, o homem de 57 anos morreu poucos minutos depois, saindo de casa. A futura noiva com o coração partido.





O casal, que está junto há mais de vinte anos e também tem cinco filhos sem se casar, arranjou às pressas o casamento ao descobrir que o jovem de 57 anos já tinha câncer avançado. Uma notícia surpreendente abalou a calma da família e convenceu os dois a dar o próximo passo. No entanto, só se passaram oito dias desde que Paul descobriu que tinha câncer e não havia nenhuma indicação de que ele não iria para o altar, embora os médicos tivessem apenas lhe dado alguns meses de vida porque o câncer pancreático já havia se espalhado para o fígado e pulmões.

“Se eu soubesse que não teríamos muito tempo, teria tentado marcar o casamento mais cedo, no início da semana”, disse a parceira Alison Wayne à mídia local. A mulher sentiu que algo estava errado assim que chegou ao local do casamento, e seu companheiro não falava, estava imóvel e ausente: logo em seguida caiu no chão e perdeu a consciência sem se levantar.