Em 2014, uma menina de 9 anos de Cambridge (Massachusetts, Estados Unidos) eu enviei uma mensagem Ao então presidente Barack Obama perguntando por que não há nem uma mulher nas notas dos EUA: “Acho que deveria haver mais mulheres nas notas dos EUA porque sem mulheres também não haveria homens”, escreveu a garota, que também aderiu uma lista de mulheres dignas, que, segundo ela, consta da nota. Entre outros estavam Rosa Parks, conhecida por se recusar a priorizar uma mulher branca em um ônibus de 1955, e a líder afro-americana antiescravista Harriet Tubman.

Obama concordou que era uma boa ideia, e em 2016 o Secretário do Tesouro iniciou a prática de substituir o sétimo presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson – que enriqueceu graças ao fato de Possui cerca de 150 escravos – Só com Tubman. Cinco anos depois, porém, a burocracia para implementar a ideia avança muito lentamente e com dificuldade devido a diversos atrasos burocráticos, apesar da promessa do atual governo liderado por Joe Biden de agilizar o processo. “Se pudermos ir a Marte, também poderemos sacar uma nota de US $ 20 em menos de vinte anos.” Ele disse A senadora Jane Shaheen, referindo-se ao prazo usual estipulado pelo Ministério da Fazenda para esse tipo de arquivo.

Dois anos atrás, Sophia, de 8 anos, escreveu para POTUS Deveria haver mais mulheres em nossa moeda. pic.twitter.com/ezmvHVgnbU – Valerie Jarrett (@ vj44) 20 de abril de 2016

Harriet Tubman viveu entre a primeira metade do século XIX e o início do século XX. Ela nasceu em condições de escravidão, mas depois conseguiu escapar e organizou uma série de missões para fazer escravos e outros escravos escaparem com a ajuda de uma rede de pessoas antiescravistas e abolicionistas. Naqueles anos, uma série de caminhos que formaram os chamados. Também foram criados Metropolitano (“Underground Railroad”), que no entanto não eram subterrâneas nem ferrovias, mas rotas secretas e relativamente seguras para pessoas em fuga da escravidão, pontuadas por casas seguras (“casas seguras”) que lhes proporcionou refúgio. Essas rotas levavam principalmente ao Canadá ou ao México, países onde a escravidão foi abolida no início do século XIX.

Através da Metropolitano Tubman conseguiu salvar cerca de 70 vidas, depois de fugir de Maryland em 1849, onde estava detida. Ela tinha 27 anos e quando criança foi açoitada e espancada várias vezes, depois sofreu um grave ferimento na cabeça quando adolescente, causado por um supervisor de fazenda. Ele perdeu muito sangue e, desde então, sofreu convulsões e uma súbita e breve perda de consciência ao longo de sua vida.

Quando a guerra civil começou entre os estados abolicionistas da União e os estados confederados, que queriam preservar a escravidão, Tubman trabalhou com o Exército Federal como um espião, fazendo uma grande quantidade de inteligência, reunindo informações sobre como proteger o inimigo, e identificar quaisquer ameaças, como minas terrestres, primeiro e ajudar na localização na Carolina do Sul em nome dos militares. Apesar de seus anos de serviço, Tubman nunca recebeu um salário adequado e não foi compensada pelos militares. Apenas suas atividades de inteligência e a emancipação de escravos foram publicamente reconhecidas.

Devido à sua personagem nos Estados Unidos, e ao fato de que sempre houve apenas rostos de homens brancos nos dólares, o projeto do governo Obama de destinar uma nota de $ 20 para ela tem sido muito falado, também porque os outros novos personagens que devem emergem são os líderes do movimento sufragista feminino na nota de $ 10) e a cantora Marian Anderson (na nota de $ 5). Agora, porém, há quem critique o governo Biden pelo horizonte muito longo em que esses novos números provavelmente se apresentarão.

O pequeno escritório do Tesouro escreve que trata desses assuntos Washington PostAfirmou que alterar o formato das notas não é tão fácil como parece, porque devem ser adaptadas de forma a respeitar as propriedades que permitem que as notas não sejam falsificadas. “Estamos comprometidos com o objetivo de redesenhar a moeda dos EUA para refletir mais apropriadamente a história e a diversidade de nosso país”, escreveu Lynn Olegar em um comunicado. “Mas a segurança continua sendo o ponto-chave.”