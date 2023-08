Guerra Ucrânia-Rússia, notícias de hoje

O acidente de avião em que o chefe do Wagner, Prigozhin, perdeu a vida pode ter ocorrido intencionalmente. O Kremlin anuncia isso.

Quatro aeronaves estratégicas de transporte aéreo Ilyushin Il-76 foram danificadas no aeroporto militar russo de Pskov, depois de terem sido atacadas por um drone. “A guerra dirige-se cada vez mais para o território da Rússia e não pode ser interrompida”, disse Podolyak, conselheiro do presidente Zelensky. Enquanto isso, chega a notícia do governo dos EUA de que Putin e o líder norte-coreano Kim chegaram a um acordo sobre o fornecimento de armas a Moscou.

