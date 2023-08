Quanto dinheiro os trabalhadores estrangeiros enviam para casa?

Mais de 8,2 mil milhões de euros foram enviados de Itália em 2022, um fluxo crescente e essencial para as economias em desenvolvimento.

Há países em desenvolvimento que não podem prescindir do dinheiro que recebem das pessoas que migram para o estrangeiro em busca de um emprego melhor, de mais oportunidades ou para escapar a guerras ou a conflitos sociais graves. Em alguns casos, o fluxo de dinheiro enviado para casa pelos trabalhadores migrantes excede o fluxo de ajuda internacional e representa uma fonte essencial de financiamento para apoiar as economias mais frágeis.

O termo técnico para este dinheiro é “remessas”, que são enviadas para a família de origem, bem como para contactos e organizações que necessitam de ajuda. Na Itália, as remessas são constantemente analisadas pelo Banco da Itália, que as publica todos os anos dados Uma atualização sobre os países para os quais o dinheiro está sendo enviado.

Os dados são obtidos a partir do rastreamento de fundos transferidos por meio de transferências bancárias, dos correios e das operadoras Transferência de dinheiro Como Western Union ou MoneyGram: são os únicos canais formais e oficiais de transferência de dinheiro. mas Fora O mesmo acontece com os canais informais através dos quais passa uma parte não rastreável do dinheiro, por exemplo quando um trabalhador leva consigo uma certa quantidade de notas no seu breve regresso ao seu país de origem: quanto mais próximo estiver, maior será a percentagem do remessas invisíveis. Segundo estimativas do Banco de Itália, os canais informais ocultam entre 10 e 30 por cento do fluxo total.

Em 2022, as remessas enviadas de Itália ascenderam a mais de 8,2 mil milhões de euros, um aumento de cerca de 500 milhões em relação ao ano anterior. E no primeiro trimestre de 2023 foram enviados para o exterior quase dois mil milhões de euros. O país com mais dinheiro enviado em 2022 é o Bangladesh: quase 1,2 mil milhões de euros, acima dos 873 milhões em 2021. Em segundo lugar está o Paquistão com 699 milhões de euros e em terceiro lugar estão as Filipinas com 623 milhões de euros. Seguido por Marrocos, Roménia, Senegal e Índia.

resulta um reconhecimento, Dizem, realizado pelo Centro de Estudos de Política Internacional (CESPI) em 2021, que as pessoas enviam dinheiro em média cinco vezes por ano, num valor médio que ronda os 600 euros. As trabalhadoras enviam dinheiro cada vez com mais frequência do que os homens.

Além das remessas enviadas, há também uma parcela menos significativa das remessas internas, o dinheiro que os trabalhadores italianos enviam para o exterior. O saldo das remessas em Itália tornou-se negativo desde meados da década de 1990, quando um aumento no número de trabalhadores migrantes levou a que as remessas enviadas ultrapassassem agora a parte restante das remessas recebidas. A grande diferença entre os dois fluxos de caixa também depende de diferentes níveis de bem-estar: os estrangeiros que trabalham em Itália provêm geralmente de famílias menos ricas do que os imigrantes italianos.

A tendência das remessas enviadas para o exterior consolidou-se e cresceu significativamente nos últimos anos, também devido à pandemia. Face ao aumento do desemprego e à instabilidade devido às medidas restritivas tomadas para reduzir as infecções, seria de esperar uma diminuição das remessas, mas não foi o caso. Na verdade, este fluxo de dinheiro tem o que se chama de tendência anticíclica, ou seja, tende a aumentar na sequência de crises, guerras ou desastres naturais. Como se pode verificar no gráfico, após uma ligeira descida no primeiro trimestre de 2020, a proporção de fundos enviados para o estrangeiro aumentou: no segundo trimestre de 2020, o valor total das remessas enviadas de Itália ascendeu a cerca de 2 mil milhões de euros.

De acordo com uma interpretação assinante De acordo com muitos estudos, a incerteza causada pela pandemia levou muitas pessoas a enviarem as suas poupanças para casa enquanto esperam para saber como vão as coisas. Além disso, durante a pandemia, aumentou a utilização de canais oficiais rastreáveis ​​devido à impossibilidade de viajar devido a restrições: bancos, correios e agências. Transferência de dinheiro Estava incluído nos serviços básicos e não estava sujeito a restrições. Entre outras coisas, a transferência de dinheiro tornou-se mais barata e, portanto, mais acessível nos últimos anos. Antes de 2014, aplicava-se uma taxa de cerca de 7% a uma transferência de 200 euros, que caiu para 5,5% no quarto trimestre de 2022.

Mais de um quinto das remessas são enviadas por estrangeiros que trabalham na Lombardia. A segunda região é o Lácio, seguida pela Emilia-Romagna, Veneto e Toscana. Em geral, as regiões italianas com mais oportunidades de emprego acolhem mais trabalhadores estrangeiros que, consequentemente, enviam remessas mais elevadas. No mapa seguinte é possível ver a distribuição das remessas ao nível dos concelhos: Clicar em cada concelho separadamente permite ver os países para os quais é enviado o maior número de fundos.

Inquéritos internacionais mostram que as remessas são geralmente gastas em bens de consumo, ou seja, na compra de alimentos, roupas e mantimentos. Um dos principais benefícios das remessas é a possibilidade dada à família de origem de sair da pobreza, mas também, a longo prazo, de estabilizar os rendimentos e fazer investimentos. Depender das remessas permite-lhe planear o futuro com maior confiança e garantir melhor saúde e educação aos membros da família. As oportunidades de comprar uma casa e receber uma pensão também estão a aumentar. Muitos estudos associam as remessas à redução das taxas de mortalidade, ao aumento das taxas de natalidade e à melhoria geral das condições de vida.

Existem também alguns efeitos negativos, embora muito marginais. Por exemplo, as remessas podem ajudar a criar uma cultura de dependência que limita a participação no mundo do trabalho e pode limitar o crescimento económico. Outro problema é que as famílias, com capacidade económica crescente, tendem muitas vezes a comprar produtos não essenciais que consomem muita energia produzida no estrangeiro e, portanto, têm menos impacto na economia dos seus países.

O gráfico seguinte mostra a tendência das remessas enviadas da Itália para países estrangeiros. Basta clicar no menu suspenso para selecionar seu país. Como é evidente, a percentagem de remessas para a Rússia diminuiu significativamente após a invasão da Ucrânia, também devido a sanções internacionais.

Outra tendência interessante diz respeito à China, para onde as remessas caíram drasticamente nos últimos anos. É um fenómeno que pode ser explicado por algumas investigações realizadas pelas diversas regiões italianas, que ajudaram a identificar um sistema comprovado de evasão fiscal. Em 2010 em toda a Itália Eles foram denunciados 581 pessoas são acusadas de transferir ilegalmente 4,5 mil milhões de euros para a China.

14 agências também estiveram envolvidas na investigação Transferência de dinheiro E 207 empresas. O Ministério Público de Florença, onde começou a investigação, solicitou que 297 pessoas fossem acusadas. O julgamento começou, no entanto, em 2018 assumiu O prazo de prescrição para quase todos os réus. Entretanto, desde o início da investigação, as remessas para a China aumentaram de mais de 500 milhões de euros anuais para 23,3 milhões em 2022.

