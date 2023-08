Fornecendo ao Irã componentes de mísseis defeituosos – Corriere.it

Esta acusação traz à mente outras fases da guerra secreta para obstruir o programa de Khomeini. Os Estados Unidos, em cooperação com os seus aliados, conseguiram atingir centrífugas nucleares Com o vírus cibernético Stuxnet. É uma actividade que começou há mais de dez anos, paralelamente à venda de tecnologia defeituosa destinada à indústria iraniana. Teerão, que precisava urgentemente de peças sobressalentes, caiu numa armadilha preparada na Europa, trazendo efectivamente materiais “hackeados” para locais estratégicos.

O processo começou no exterior – eles não especificaram onde – quando os iranianos compraram peças para usar em seus sistemas. Ainda segundo a história, a inteligência descobriu o projeto, que conseguiu prender muitos “infiltrados”. A análise dos achados revelou que o material continha pequenas quantidades de explosivos capazes de causar danos. Na reconstrução exibida em rede nacional, foram mostrados o que os especialistas chamam de “conectores” utilizados no desenvolvimento de cada tipo de míssil. Um dos especialistas especulou que poderia ser obtido através dos canais russos, observando a este respeito que foram encontrados produtos ocidentais nos drones Shahed que Teerão vendeu a Moscovo para utilização na Ucrânia.

plano de Mossad suprir Componentes de mísseis adulterados no Irã“Peças” que deveriam ter explodido e danificado os transportadores. Teerã, segundo a mídia, frustrou a ameaça.

Durante a presidência de Trump, os Estados Unidos divulgaram que realizaram atividades subversivas: em agosto de 2019, o mesmo presidente publicou no Twitter uma fotografia confidencial do teste falhado de um satélite iraniano, um movimento que alguns interpretaram como uma afirmação indireta. Nos últimos 2-3 anos, também ocorreram incidentes frequentes de explosões e incêndios em fábricas ou fábricas “sensíveis”. Em algumas ocasiões, as autoridades acusaram técnicos e funcionários de favorecerem a missão inimiga ao introduzirem mobiliário ou objectos electrónicos para esconder bombas.