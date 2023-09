A cabeça de Wagner pode estar viva.

A dupla Prigozhin vista em Moscou nos últimos dias do chefe Wagner na África se multiplica, e as alarmantes descobertas sobre os aviões desaparecidos do grupo mercenário, os vídeos proféticos postados após sua morte em canais do Telegram próximos à família, e os poemas enigmáticos que aludem a , no túmulo de Prigozhin. , esteja morto ou vivo. E personagens estranhos cujos acontecimentos giram em torno dos túmulos de líderes de formações paramilitares enterrados em cemitérios de São Petersburgo. Também permanece um grande ponto de interrogação sobre o testamento e a herança do presidente da holding.

Mais de uma semana depois da tragédia do Embraer Legacy 600, que caiu no dia 23 de agosto a meio caminho entre Moscou e São Petersburgo com os números 1, 2 e 3 da Wagner a bordo, quatro guarda-costas e três tripulantes, o mistério ronda o que realmente aconteceu e o destino de um império económico. O seu valor é de milhares de milhões de dólares e o exército de mercenários agora à disposição de quem fizer a oferta mais elevada (ou do substituto que Putin nomeará no lugar de Prigozhin, que está morto ou talvez desaparecido) é mais denso que o Mali para Síria. . Entretanto, foi realizado ontem o funeral do deputado de Prigozhin, que deu nome ao grupo, Dmitry “Wagner” Utkin, 53 anos, um conhecido apoiante nazi, que foi enterrado num cemitério de heróis de guerra. Dezenas de mercenários homenagearam-no, sob estreita vigilância de centenas de policiais e agentes de inteligência. Mas não há homenagem militar nem presença das autoridades. Sem falar em Putin, que em outras ocasiões quis assistir ao funeral de oficiais superiores. O túmulo adjacente é o de um coronel que comandava um regimento de helicópteros que foi abatido por um lançador de foguetes disparado pelo ombro.

avião desaparecido

Desde a tarde da tragédia, 23 de agosto, o canal Grey Zone do Telegram dos Wagners noticiou que além do Embraer 600, outro avião da mesma empresa privada pilotado pelo presidente sobrevoava Moscou. Segundo rumores de outro canal interno do Telegram, o desembarque das “forças de desembarque” de Wagner era esperado no dia seguinte à morte de Prigozhin, mas assim que a notícia da morte dos líderes se espalhou, um segundo avião dos wagnerianos – 124 aeronaves de transporte (Ra-820300) decolou do aeroporto de Ulyanovsk. A tripulação e os soldados a bordo estavam claramente “aguardando ordens sobre para onde voar e o que fazer”.

Menos de uma hora depois, o avião pousou novamente no mesmo aeroporto. Nos últimos dias, Prigozhin supostamente forçou os pilotos a voar para paradas alternadas, desligou os sinais de identificação e ordenou que fossem colocadas coberturas em ambos os lados da cabine. Como se ele tivesse medo de morrer enquanto voava. Além disso, antes do acidente de 23 de agosto, outra aeronave da sua frota, Hawker Ra-02791, poderia ter sido “cancelada” e desaparecer, cegando o transponder 140AE7 que não foi exibido durante vários dias. Resumindo, um avião fantasma. Seus motores estão oficialmente “expirados”. Outro Hawker Ra-02878 está em reparos em Omsk desde 13 de agosto e acabou na Sibéria após uma viagem entre Moscou e São Petersburgo. O Embraer 600 está à venda por US$ 5 milhões. Outra aeronave da mesma empresa Mnt-aero está localizada no sul da Rússia e no dia 9 de agosto ainda estava em Moscou. Finalmente, um pequeno Beechcraft C90GTi esteve em São Petersburgo no dia 18 de agosto. De acordo com o Wall Street Journal, Prigozhin usou jatos particulares para evitar a detecção. Ele sabia que estava sendo alvo.

casamento e erros

Parece também que desapareceu um helicóptero Robinson Ra-06226, o mesmo avião em que as fotografias do imitador de Prigozhin foram tiradas e distribuídas aos jornalistas após o motim de 24 de Junho. E mais uma vez, algumas testemunhas viram Prigozhin a trabalhar em África rodeado pelos seus guarda-costas nas mesmas horas e no mesmo dia em que Putin o entregou ao Kremlin, como se um dos seus pseudónimos tivesse ido para Moscovo. Afinal, o amor de Prigozhin por duplos e disfarces é bem conhecido, assim como sua obsessão por engano e segurança. Um detalhe surpreendente é que a esposa de um dos dois foi fotografada no funeral de Prigozhin em Moscou. E novamente naquele funeral apareceram duas mulheres com funções muito importantes na holding. Chamadas de “a morena e a loira”, são Yulia Alexandrovna Kholodkova, referida como chefe da parte financeira e de todos os escritórios do grupo, e Anna Nikolaevna Prozorova, chefe da gestão de todos os setores imobiliário e de construção, como bem como o setor jurídico.

vídeos

Depois do vídeo profético em que Prigozhin fala sobre o destino da Rússia, que entrará em colapso “como um avião no ar”, outro vídeo foi divulgado ontem nos canais do Telegram em que o presidente Wagner diz que está na África em um dia do segundo metade de agosto. . “Digo isto para o benefício daqueles que gostam de discutir a minha exclusão, a minha vida privada, a minha riqueza, etc. Basicamente, estou bem.”

