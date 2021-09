“Eu quero agradecer … aquele cara.” Palavras do texto para quem esqueceu o nome – Libero Quotidiano

novo deslizamento para Joe Biden. O presidente dos Estados Unidos, ao declarar a parceria com a Grã-Bretanha e a Austrália em matéria de segurança, foi acusado de amnésia. Na verdade, Biden se dirigiu ao primeiro-ministro britânico Boris Johnson Para agradecê-lo por esta nova etapa: “Obrigado Boris.” Então ele olhou para a tela da TV que estava ligando Scott MorrisonO primeiro-ministro da Austrália cometeu um grave erro.

Após hesitação, o presidente dos Estados Unidos disse: “Gostaria de agradecer Esse cara ali. Muito obrigado meu amigoUma saída desagradável não passou despercebida. Mesmo que Biden tentasse avançar imediatamente: “Sinto-me honrado por hoje ter a companhia de dois de nossos aliados mais próximos, Austrália e Reino Unido – e ele continuou – para iniciar uma nova fase de cooperação trilateral para a segurança de nossos dois países. “

Mais uma vez, desta vez, nos lembramos do nome do primeiro-ministro australiano: “Como disseram o primeiro-ministro Morrison e o primeiro-ministro Johnson, quero agradecer-lhe por esta parceria.” No entanto, o bom dano foi feito. Apenas algumas semanas atrás, o Presidente dos Estados Unidos foi imortalizado Ele estava checando seu relógio Uma homenagem aos 13 soldados americanos mortos no Afeganistão. Uma queda no estilo que poucos parecem ter perdoado.