“Opções da Guerra Fria” – Corriere.it

a partir de Guido Olympio

Biden, Johnson e Morrison introduziram a Triple Alliance: um acordo para conter a expansão chinesa no Pacífico. Os australianos poderão aumentar suas armas e anunciaram imediatamente 8 submarinos, em violação a um acordo de fornecimento com a França. Fúria de Paris: ‘apunhalada pelas costas’

Um acordo histórico costurado para confrontar Desafio China . Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha ajudarão a Austrália a Construindo submarinos nucleares, contanto que também inclua Estreita cooperação na guerra cibernética e no uso de inteligência artificial. Pequim Ele imediatamente respondeu falando sobre a “mentalidade de Da ..” guerra Fria e preconceitos. ” Entente, mais conhecido como Aukus, significa uma aliança mais estreita de países amigos, um passo necessário – do ponto de vista das capitais em questão – pelo que está acontecendo na frente do Pacífico. Apresentá-lo sem mencioná-lo Republica de pessoas O presidente Biden com o primeiro-ministro Boris Johnson e Scott Morrison. Assim que os veículos subaquáticos forem desenvolvidos, os australianos serão capazes de aumentar a vigilância, patrulha e potência em águas lotadas. Frota de Pequim está em pleno desenvolvimento, com a produção unitária em ritmo intenso, há disputas comerciais e territoriais. O poder asiático tem muitos rivais, Estado unido Eu não sou o único adversário.

É incrível turbulência no Japão: Alguns dias atrás Tóquio condenou a presença de um submarino chinês perto de uma de suas ilhas ao sul. Depois, os contrastes nos atóis com o Vietnã e as Filipinas. Daí as tensões que isso causa Coréia do Norte. O sistema acaba de testar mísseis, incluindo dois lançados de um trem, como prova da busca por um arsenal flexível. Os americanos, britânicos e australianos (junto com a Nova Zelândia e o Canadá) têm ampla cooperação em inteligênciaOs exercícios repetitivos são comuns entre os militares. Agora há um grande salto, com o fornecimento de tecnologia secreta. De acordo com o roteiro, ele será criado Três equipes terão que preparar um plano de desenvolvimento em 18 meses, e depois passaremos para a fase de construção dos “barcos”, no estaleiro de Adelaide.