O colapso da infecção cobiçada na Grã-Bretanha: apenas uma em cada mil pessoas | Mas as reaberturas fizeram com que o Rt

Mas após a reabertura, o RT está de volta – No entanto, os dados mais recentes indicam que a recente reabertura de várias atividades fez com que o índice de infecção Rt subisse 1 casa decimal, atingindo agora um nível médio entre 0,8 e 1,1 (e, portanto, acima do limite crítico) em alguns dos mais expostos regiões.

Vacinas, a partir de 10 de maio, começamos com a década de 1930 Enquanto isso, no país, as chamadas por vacinas estão se estendendo a todo o grupo com mais de 40 anos, à medida que o Reino Unido se aproxima da meta de fornecer 50 milhões de doses, incluindo cerca de 15 milhões de doses de reforço. É o que o Serviço Nacional de Saúde (NHS) e o governo Johnson anunciaram, especificando que a partir de 10 de maio, uma luz verde será emitida para maiores de 35 anos, com o objetivo de cobrir toda a população adulta acima da idade de 35. 18 pelo menos com a primeira dose até 31 de julho.