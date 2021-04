É um confronto total com a Europa. A itália tem muito a perder

guerra. Diplomata agora. Mas está destinado a tornar-se económico, justamente num momento em que a Europa precisará de tudo, exceto dos obstáculos no caminho da recuperação.

A ruptura entre a União Europeia e a Rússia, que hoje é punida por uma resolução do Parlamento Europeu e pela resposta imediata do Kremlin, que declarou o presidente David Sassoli e sete outros altos funcionários persona non grata, não representam apenas o ponto mais baixo do frio bilateral relações. A guerra, mas também um ponto de viragem político. Na verdade, o fim do reinado de Merkel trouxe consigo uma perspectiva primitiva, míope e míope.

Possivelmente suicida. Porque a imprensa afirmou com toda a clareza o movimento de Moscovo e a solidariedade bipartidária imediata para com os dirigentes da União Europeia com grande ênfase, salvo no esquecimento do dever. Ou seja, para explicar o verdadeiro motivo da reação extrema da Rússia.

A resolução foi aprovada no Parlamento Europeu por 569 votos a 67 contra e, de fato, parece ter sido compilada pelo Departamento de Estado dos EUA, pelo menos na natureza cirúrgica das operações.



Disfarçada de defesa dos direitos humanos no caso Navalny e da integridade territorial da Ucrânia, após os exercícios em massa do exército russo que terminaram há poucos dias, a proposta que foi a votação inclui na verdade ameaças de retaliação sem precedentes.



No caso de a agressão contra Kiev continuar, de fato, A União Europeia deve impedir imediatamente a importação de petróleo e gás da Rússia, congelar todos os ativos da oligarquia associados ao Kremlin e suas famílias, cancelar seus vistos e excluir Moscou do sistema internacional de pagamentos SWIFT.. O último ato que as autoridades russas descreveram nos últimos dias declaração de guerra, Caso seja feito ou oficializado.

Mas isto não é o suficiente. As sanções também afetarão o gasoduto Nord Stream 2 que conecta a Rússia diretamente à Alemanha, contornando a Ucrânia.Após a conclusão, a Europa será obrigada a vetá-la, só que agora que perdeu seus últimos 100 quilômetros ao final das obras. Finalmente, ele parou de cooperar com a Rosatom em projetos relacionados a usinas nucleares. Por coincidência, uma das principais prioridades de Mike Pompeo foi quando ele chefiou o Departamento de Estado e imediatamente colocou seu sucessor, Tony Blinken, na agenda, junto com Hong Kong e Taiwan.



A pressão americana deve ter se tornado irresistível nas últimas semanas, já que somente em agosto passado uma delegação da União Européia rejeitou as novas sanções americanas contra pessoas que cooperaram com a Gazprom no projeto. Entre outras coisas, Empresa alemã Uniper, austríaca OMV, Wintershall Dea da BASF, empresa petrolífera anglo-holandesa Shell e empresa francesa Engie.

Na verdade, a quase total ausência de oposição no nível europeu a uma decisão tão significativa e dura mostra claramente como a linha de Merkel na proteção dos interesses energéticos da Alemanha e da UE foi varrida pela possibilidade de uma votação legislativa em 26 de setembro na Alemanha. . Por outro lado, os Estados Unidos não perdoaram a chanceler pela decisão de acelerar ao máximo a assinatura do memorando comercial com a China nos últimos dias da presidência alemã no final do ano passado. Hoje, a vingança parece estar completa.

À luz de um regime semelhante para sancionar a ameaça, parece absurdo ficar escandalizado com a clareza da resposta do Kremlin. Especialmente desde então, olhando para o ramo de oliveira recém-estendido por Joe Biden a Vladimir Putin e Xi Jinping, a Europa parece paradoxalmente engajada como um agente sujo de terceiros. Na verdade, parece difícil explicar qual a relação da questão territorial ucraniana com a história de Andrei Navalny com a conclusão do North Stream 2, pelo menos evitando o uso de má-fé. O tempoIsso, então, trai uma ação clandestina que continuou por semanas desde que a nova administração americana chegou ao poder.

Mas existem duas realidades surpreendentes, longe dos interesses geopolíticos e da energia europeus. Primeiro, Tendo colocado no papel a opção de excluir a Rússia do sistema de pagamento SWIFT, Na verdade, existe uma espécie de armadilha financeira que parece anunciar um ataque ao rublo e o compromisso de Moscou de fazer sua escolha extrema, espalhando vastas reservas de ouro como garantia para a moeda.



Um passo muito perigoso em termos de equilíbrios financeiros geográficos, especialmente na era das criptomoedas e do yuan digital, que agora está pronto para o surgimento operacional de médio porte na China continental.



Os novos e antigos ativos portos-seguros, ouro e criptomoedas, ambos arquiinimigos do papel padrão do dólar, foram eliminados prematuramente: uma estratégia tão sutil e elevada que exclui seu surgimento no Parlamento Europeu. Mas pode ser potencialmente explosivo. In Brims Para os países vizinhos.

O segundo efeito indesejável, que é olhar mais para a nossa horta, vem dos dados processados ​​pela Luiss fornecidos pelo ICE (Instituto de Comércio Exterior), a partir dos quais A Itália fechou – embora com queda de 3,2% – em 2019, confirmando sua posição como o quinto fornecedor da Federação RussaDepois da China (-1,8%), Alemanha (-2,6%), Estados Unidos (-6,9%), Bielo-Rússia (-7,3%). O comércio naquele ano foi de 22,5 bilhões de euros, com vendas para a União de 9,7 bilhões de euros anuais, já que nossas exportações registraram um aumento anual de 8,5% em relação a 2018, segundo Francesco Pensabini, diretor da ICE em Moscou.

A nível setorial e com referência aos primeiros cinco meses de 2019 (pré-Covid), a mecânica foi confirmada como o primeiro setor da indústria italiana na Rússia com uma quota de 40,1% do total, equivalente a 1,3 mil milhões de euros, enquanto a melhor desempenho foi registado no período em análise. Sistema doméstico, Até 12,3%. Sem esquecer a química, a medicina, a moda, a alimentação e as bebidas, os metais comuns e os transportes.

A segunda onda de bloqueio líquido que atingiu fortemente o PIB alemão no primeiro trimestre, tanto que arrastou toda a zona do euro para uma recessão de duplo mergulho, como mostra o gráfico, foi realmente útil lançar uma guerra diplomática preventiva com esses tons contra um parceiro comercial de alto nível e energia?



Fonte: Financial Times

É difícil não ver uma tendência puramente política e ideológica por trás da escolha do Parlamento Europeu de enfrentar o desafio para Moscou, especialmente à luz da posição de Cenoura e pau Washington escolheu em vez disso. Às vezes, se alguém quer parecer mais real do que um rei, ele corre o risco de cair na zombaria. Ou então, você está em um problema mais sério do que pode controlar.

Uma coisa é certa: a informação italiana não presta um bom serviço aos cidadãos, quem fala dela Retaliação russa para o caso Navalny. Atrás, há muitos, muitos mais. E longe de Interesses europeus Aquela onda.